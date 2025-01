Was man tut, ist wichtiger als das, was man sagt

Die Wahlkampfzeit ist eine Zeit der großen Versprechungen. Stimmen zu gewinnen, steht an oberster Stelle. Selbst Politiker mit Prinzipien lassen sich von der kämpferischen Natur der Politik mitreißen.

Worte haben Gewicht, Taten jedoch zählen noch viel mehr. Denn entscheidend ist das, was jemand wirklich umsetzt, im Vergleich zu dem, was er sagt.

Dasselbe Prinzip gilt auch für unser Privatleben, aber darüber wird kaum gesprochen. Freundliche Worte, gute Absichten und der Aufschrei gegen Ungerechtigkeit sind wichtig, aber nur wenig wert. Entscheidend ist, wofür man seine Zeit, Energie und Ressourcen einsetzt.

Der Jahreswechsel und die Vorbereitung auf ein neues Jahr ist ein guter Zeitpunkt, um über die Bedeutung unseres Handelns nachzudenken. Vielleicht hatten Sie sich für das vergangene Jahr viel vorgenommen, und jetzt ist es an der Zeit, die Ergebnisse zu bewerten. Das ist es, was zählt.

5 Gründe, warum Taten mehr sagen als Worte

1. Taten bewirken sichtbare Veränderungen

In unserem Privat- und Gesellschaftsleben reichen Absichtserklärungen nicht aus, um den Status quo zu ändern. Im Laufe unseres Lebens haben wir Gewohnheiten entwickelt, die uns stark prägen. In unserer Gesellschaft haben wir Institutionen geschaffen wie die Ehe, die Kirche, Clubs und Rechtssysteme, für die dasselbe gilt.

Wenn man die Welt verändern will, muss man etwas aufbauen und nicht nur reden.

2. Taten haben eine nachhaltige Wirkung

Taten verändern die Dinge im Hier und Jetzt. Für künftige Generationen hinterlassen sie die Welt in einem anderen Zustand.

Ganz praktisch gesehen hat meine Entscheidung, das College zu besuchen und meine Frau zu heiraten, zu einer großen, glücklichen Familie mit vier Kindern geführt. Ich hoffe, dass sie selbst Kinder haben und die Welt mit hoffnungsvollen freundlichen Menschen bereichern.

3. Taten machen uns verantwortlich

Arbeit lehrt uns Verantwortung, und dass das, was man sagt, von Bedeutung ist. Das ist langfristig ein großer Vorteil für einen selbst.

Ich arbeite mit einer kleinen Gruppe von Leuten zusammen, die ich wirklich mag, und wir haben großes Vertrauen zueinander. Ich kann nicht einfach sagen, dass ich etwas tun werde, und es dann nicht tun. An einem Ort, an dem ich bekannt bin und meine Handlungen gesehen werden, würde das nur für eine gewisse Zeit lang gut gehen.

In den Augen der Mitarbeiter zählt, dass ich das tue, was ich sage. Wenn Ihre Handlungen und Worte im Einklang miteinander stehen, lernen andere, sich auf Sie zu verlassen, und Ihnen wird Respekt gezollt.

4. Handeln setzt ein Beispiel

Als Elternteil der vier oben genannten Kinder trifft mich dieser Punkt besonders: Es ist, als würde das, was ich tue, doppelt so viel zählen. Sichtbaren Veränderungen und langfristige Wirkungen nehmen mich in die Verantwortung und sind gleichzeitig ein Vorbild für jedes meiner Kinder.

Auch über unsere Familie hinaus prägen unsere Handlungen die Normen und Erwartungen der Menschen in unserer Umgebung, da wir alle zur Kultur unserer Gesellschaft beitragen.

5. Handlungen offenbaren Ihren wahren Charakter

Handlungen sind der große Offenbarer. Das Buch Jakobus in der christlichen Bibel spricht eindringlich über dieses Thema und sagt, dass Glaube ohne Taten tot ist.

Wir können sagen, dass wir an etwas glauben, aber wenn unsere Handlungen dies nicht untermauern, tun wir nichts weiter, als unser Ego zu streicheln oder unsere Tugendhaftigkeit zu signalisieren.

Taten sind wichtig, denn sie haben ihren Preis. Sie sind eine echte Herausforderung und offenbaren den Charakter, der sich hinter der Fassade unserer höflichen oder vielversprechenden Worte verbirgt.

Reden ist einfacher als Handeln. Wenn Sie wissen wollen, wer jemand ist, schauen Sie sich seine Handlungen an. Wenn Sie die Welt um sich herum verändern wollen, handeln Sie.

Wenn Sie ein besserer Mensch werden wollen, verpflichten Sie sich zum Handeln und ziehen Sie es durch. Was Sie tun, ist wichtig, weil es einen direkten Einfluss auf andere hat – weit mehr als Worte allein jemals bewirken könnten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „What You Do Matters More Than What You Say“ (deutsche Bearbeitung mk)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.