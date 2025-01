Baby-Königskrabbe ist Internetstar

Eine kleine rosafarbene Königskrabbe mit Stacheln und schwarzen Augen ist zum Internetstar geworden. Das Video der US-Ozean- und Wetterbehörde NOAA, das das junge Exemplar auf einer Handfläche zeigt, erzielt innerhalb von zwei Wochen bereits mehr als 10,6 Millionen Aufrufe auf der Online-Plattform X. Die Nutzer haben es Tausende Male geteilt.

This is the cutest, spikiest, tiniest crab in the world! (Don’t quote us on that—it’s called hyperbole.)

It was found during an operation in the Gulf of Mexico, which collected samples of mesophotic and deep-sea coral species for lab rearing and propagation.

Credit: @sanctuaries pic.twitter.com/ObYx2YveHW

— NOAA Fisheries (@NOAAFisheries) January 8, 2025