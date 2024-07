Drei Strände im spanischen Valencia wegen Ölverschmutzung geschlossen

An der spanischen Mittelmeerküste bei Valencia sind drei Strände wegen Ölverschmutzung geschlossen worden. Arbeiter in weißen Schutzanzügen mit Atemschutzmasken schaufelten am Mittwoch am Playa del Saler südlich der Provinzhauptstadt verschmutzten Sand in Eimer, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Der Ursprung der Verschmutzung, die am Dienstag erstmals in der Urlaubsregion beobachtet worden war, stand zunächst nicht fest.

„Alle Ermittlungsstränge sind noch offen“, sagte Raquel Ibáñez von der Regionalregierung Valencia im Osten Spaniens. Die Verschmutzungen seien am Mittwoch beseitigt worden, fügte sie hinzu. Die Behörden überprüften derzeit, ob es noch weitere Verschmutzungen in der Gegend gebe. Die Ölpest betraf auch den Naturpark Albufera südlich von Valencia.

Drohnen der Feuerwehr überwachten die kilometerlangen Strände, teilte Juan Carlos Caballero von der Zivilschutzbehörde Valencias mit. Das „oberste Ziel“ sei die „Rückkehr zur Normalität“, damit „wir die Strände wieder für Valencianer und Touristen öffnen können“, fügte er hinzu. Die Region Valencia ist bei Urlaubern – auch aus Deutschland – ausgesprochen beliebt. (afp)