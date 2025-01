Evakuierungen um Dresdner Carolabrücke: Weltkriegsbombe gefunden

Bei den Abrissarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Behörden bereiteten Evakuierungen in einem Sperrkreis mit einem Durchmesser von einem Kilometer vor, wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte.

Experten des Kampfmittelräumdiensts identifizierten den Blindgänger demnach als einen 250-Kilogramm-Bombe aus britischer Produktion und bereiteten eine Entschärfung vor. Einzelheiten zu den geplanten Evakuierungen und dem weiteren Ablauf standen nach Polizeiangaben zunächst noch nicht fest.

Dresden war kurz vor dem Ende des Weltkriegs bei Bombenangriffen der Alliierten schwer zerstört worden. Die Carolabrücke in der Dresdner Innenstadt, über die unter anderem eine Straßenbahnlinie führte, stürzte im September teilweise ein.

Das Bauwerk muss abgerissen werden. Ausgelöst wurde der Einsturz nach Angaben der Stadt durch Korrosion infolge des Eindringens von Feuchtigkeit in der Bauphase in Kombination mit der Ermüdung von sogenannten Spannstählen. (afp)