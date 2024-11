Magische Aufnahme: Eine Bärenfamilie schläft unter den Sternen

Es ist ein Bild voller Ruhe und Schönheit: Eine Bärenmutter und ihre Jungen schlafen friedlich auf einem Felsvorsprung, über ihnen der funkelnde Sternenhimmel. Das atemberaubende Foto mit dem Titel „Träumen über dem Universum“ („Dreaming Above the Universe“) wurde bei den Creative Photo Awards 2025 im Rahmen der renommierten Siena Awards als bestes Werk ausgezeichnet. Die Aufnahme, die das Zusammenspiel von Wildnis und Mysterium einfängt, stammt von der spanischen Fotografin Lurdes Santander.

In einem Interview mit der Epoch Times erzählte Santander von der Entstehung des Bildes und den intensiven Wochen, die sie mit Tierbeobachtungen im Naturpark Cabárceno in Kantabrien, Spanien, verbrachte. Während einer verregneten Juninacht konnte sie miterleben, wie die kleinen Bärenjungen an der Seite ihrer Mutter einschliefen – ein Anblick, der die Fotografin tief berührte. „Ich erkannte mich in der Bärenmutter wieder“, erzählte sie. „Es erinnerte mich an die Momente des Glücks, wenn ich mit meinen eigenen Tieren einschlafe.“

Für das Bild kombinierte Santander zwei verschiedene Belichtungen. Während eine Aufnahme auf die Bärenfamilie fokussiert war und mit einer kühlen, blauen Farbtemperatur aufgenommen wurde, setzte sie die Milchstraße mithilfe astronomischer Apps wie PhotoPills und Stellarium exakt ins Bild. Die Regeln der Siena Awards erlauben digitale Bearbeitung für kreative Zwecke, erfordern aber den Nachweis realer Szenen und verbieten ausdrücklich den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Santander berichtete, dass als sie das fertige Bild sah, tiefe Ruhe und das Gefühl, mit der Galaxie verbunden zu sein, gefühlt habe. Die Darstellung der Bärenfamilie vermittelt eine intime Verbundenheit zur Natur, die sie auch den Betrachtern näherbringen wolle. „Durch meine Fotos möchte ich denen eine Stimme geben, die nicht sprechen können“, erklärt sie.

Der Gewinn der Siena Awards brachte Santander nicht nur internationale Anerkennung, sondern wurde für sie auch zur Plattform, um ihre Botschaft zu verbreiten. Sie hofft, dass Menschen lernen können, respektvoll und im Einklang mit allen Lebewesen auf diesem Planeten zu leben.

Santanders Leidenschaft für Fotografie geht zurück auf ihre Kindheit, als sie mit neun Jahren ihre erste Kamera von den Großeltern bekam. Seit etwa fünf Jahren verfolgt sie die Fotografie ernsthaft und wurde in Technik und Bearbeitung unter anderem von José María Mellado und Carles Marsal geschult, die sie als „große Meister“ beschreibt. Auch ihre Liebe zur Tierwelt hat Santander seit frühester Kindheit geprägt.

„Träumen über dem Universum“ ist Teil einer größeren Serie mit dem Titel „Tiere unter den Sternen“, in der sie das Verhalten von Tieren bei Nacht dokumentiert.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „‚Dreaming Above the Universe‘: Photographer Wins Award for Creative Image of Bear Family Sleeping Under the Stars“. (deutsche Bearbeitung kr)