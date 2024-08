Bauunternehmer und Opernball-Star Richard „Mörtel” Lugner ist tot

Der unter anderem durch seine Auftritte an der Seite von Hollywoodstars beim Wiener Opernball bekannt gewordene österreichische Bauunternehmer Richard Lugner ist Medienberichten zufolge tot. Wie österreichische Medien am Montag berichteten, starb der 91-Jährige in seiner Villa am Stadtrand von Wien. Der unter dem Spitznamen „Mörtel“ bekannte Lugner brachte seit 1992 alljährlich prominente Ehrengäste zum Wiener Opernball mit und ließ sich dies einiges kosten.

Glamouröse Begleitungen und Gesundheitsprobleme

Unter anderem zählten die Schauspielerinnen Melanie Griffith, Sophia Loren, Pamela Anderson, Jane Fonda sowie Hotel-Erbin Paris Hilton zu Lugners Gästen. Zuletzt hatte er die US-Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis Presley, Priscilla Presley, als Ball-Begleitung engagiert.

Erst im Juni hatte Lugner zum sechsten Mal geheiratet, seine Frau war rund 50 Jahre jünger als er. Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA litt der 91-Jährige in den vergangenen Monaten verstärkt unter gesundheitlichen Problemen. (afp/red)