Rückkehr der ersten bemannten Starliner-Kapsel von der ISS verschoben

Die für kommende Woche vorgesehene Rückkehr der erstmals mit Astronauten ins All gestarteten Starliner-Kapsel von Boeing von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

NASA und Boeing hätten die für den 26. Juni geplante Rückkehr der bemannten Kapsel vertagt, erklärte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag. Dies gebe den Astronauten mehr Zeit zur Überprüfung der Triebwerksfehlfunktionen und der Heliumlecks, welche die erste Verzögerung verursacht hätten.

„Wir lassen uns Zeit und folgen unserem Standardprozess“, erklärte NASA-Manager Steve Stich. Die Rückkehr der Astronauten sei auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Mission sollte nur eine Woche dauern

Die am 5. Juni mit dem Start der Starliner-Kapsel gestartete Mission sollte ursprünglich nur gut eine Woche dauern. Während ihres Aufenthalts in der Raumstation sollten Astronaut Butch Wilmore und seine mit ihm gereiste Kollegin Suni Williams weitere Tests an der Kapsel vornehmen, bevor sie mit dem Starliner zur Erde zurückreisen sollten.

Bereits der Start in der Starliner-Kapsel vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida hatte in den vergangenen Wochen wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden müssen, bevor er Anfang Juni schließlich glückte.

Während des Flugs traten dann allerdings erneut technische Probleme auf – mit Heliumlecks und mit den Korrekturdüsen, die der Feinjustierung der Kapsel beim Andocken an die Raumstation dienen.

Auch Probleme mit Antriebssystem

Beim Andocken an die ISS offenbarten sich der NASA zufolge weitere Probleme, diesmal mit dem Antriebssystem der Kapsel. Nach etwas Verzögerung gelang dann das Manöver aber doch.

Anfang Mai und Anfang Juni waren zwei Startversuche des Starliner kurzfristig abgeblasen worden. Beide Male saßen die Astronauten bereits angeschnallt auf ihren Plätzen.

Während die Dragon-Kapsel von SpaceX bereits seit mehreren Jahren NASA-Astronauten zur ISS befördert, musste Boeings Starliner-Programm eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen. Bei einem unbemannten Testflug 2019 erreichte die Kapsel wegen eines Software-Fehlers nicht die geplante Flugbahn und musste zur Erde zurückkehren, ohne zur ISS gelangt zu sein.

2021 musste ein Start wegen blockierter Ventile verschoben werden. Im Mai 2022 erreichte der Starliner schließlich in einem unbemannten Flug erstmals die ISS. Wegen verschiedener Probleme verzögerte sich der erste Flug mit Besatzung anschließend jedoch immer wieder – bis er Anfang Juni glückte. (afp)