Spaziergänger mit Regenschirm löst Polizeieinsatz aus

Ein Spaziergänger mit einem Regenschirm hat in Thüringen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen alarmierten die Polizei, weil der 30-Jährige in Schönau vor dem Walde augenscheinlich ein Samuraischwert mit sich führte, wie die Polizei am Sonntag in Gotha mitteilte. Mehrere Streifenwagen seien losgefahren.

Die Beamten hätten den Mann schließlich gefunden, als er auf einer Bank saß. Er habe nur einen Regenschirm dabei gehabt, der allerdings ähnlich ausgesehen habe wie ein Samuraischwert. (afp/red)