Spekulationen um Melanias Hut: Jetzt meldet sich der Designer zu Wort

Neben der Hauptperson Donald Trump war es auch seine Frau Melania selbst, die am Montag, 20.1., bei der Amtseinführung des 47. US-Präsidenten breite Aufmerksamkeit auf sich zog. Vor allem der Hut, den die 54-Jährige dabei trug, wurde zum Gegenstand von Spekulationen.

Melania hatte 2017 noch keinen Hut getragen

Entworfen hatte das navyblaue Stück der Designer Eric Javits. Dieser betreibt seit 1985 ein Atelier in New York City und ist für elegante und funktionale Accessoires für Frauen bekannt. Neben Hüten entwirft er vor allem Handtaschen. Zum Hut trug sie einen farblich darauf abgestimmten Mantel, der von Adam Lippes gestaltet war. Dieser betreibt sein Studio ebenfalls in New York City – in Eigenregie seit 2013.

Das Outfit insgesamt, vor allem aber die Kopfbedeckung, hatte in traditionellen und sozialen Medien Diskussionen zur Folge. Zur Amtseinführung ihres Ehemannes im Januar 2017 hatte sie ein himmelblaues Kaschmirkleid und Handschuhe von Ralph Lauren getragen – ohne Kopfbedeckung.

Im Vergleich dazu wirkte der Kleidungsstil deutlich ernster und strenger. Auffällig war auch, dass die Krempe über weite Teile der Zeremonie hinweg die Augen verdeckte. Sie verhinderte selbst den Austausch eines Kusses zwischen den Eheleuten am Rande der Vereidigung.

Donald Trump scherzte nach Abschluss des offiziellen Teils der Zeremonie darüber, dass der Wind Melania den Hut fast vom Kopf geweht hätte, als sie das Ehepaar Biden verabschiedeten. Der 46. Präsident und seine Frau verließen das Washingtoner Regierungsviertel im Hubschrauber.

Outfit „von einigen der besten Kunsthandwerker entworfen“

Designer Javits konnte den Spekulationen wenig abgewinnen. Er äußerte gegenüber AP, es habe zu den „ehrenvollsten Augenblicken“ seiner Karriere gehört, die First Lady für die Amtseinführung einzukleiden. Ihm ging es vor allem darum, „Harmonie und Gleichgewicht in das Gesicht zu bringen“.

Dafür schaffe er Hutformen, die „jeder Art von Gesicht schmeicheln und es betonen“, äußerte Javits weiter. Im speziellen Fall von Melania Trump sei dies nicht schwer gewesen.

Auch Adam Lippes meldete sich zu Wort und betonte, die Tradition der Amtseinführung des Präsidenten verkörpere „die Schönheit der amerikanischen Demokratie“. An jenem Tag habe man die Ehre gehabt, die First Lady einzukleiden. Lippes äußerte dazu:

„Das Outfit von Frau Trump wurde von einigen der besten Kunsthandwerker Amerikas entworfen, und ich bin sehr stolz darauf, diese Arbeit der Welt zu zeigen.“

Hut für Melania wurde bei Versand durch Schneesturm beschädigt

Modezeitschriften wie „WWD“ zufolge trägt Melania Trump üblicherweise eher Stücke europäischer Designer wie Dior oder Saint Laurent. Dass sie zur Amtseinführung amerikanische Designer mit der Gestaltung des Outfits beauftragte, lasse sich auch als Bekenntnis zu „America First“ einstufen. Melanias langjähriger Stylist Herve Pierre soll sich im Vorfeld mit Javits und Lippes ins Einvernehmen gesetzt haben.

Der Preis für das Outfit ist nicht bekannt. Üblicherweise bewegen sich die Preise für Hüte von Eric Javits jedoch zwischen 200 und 500 US-Dollar. Dieser erläuterte gegenüber US-Medien, er habe den Hut sogar noch einmal neu bearbeiten müssen, weil dieser während des Versandes durch einen Schneesturm beschädigt worden sei.

Melania Trump nimmt im Weißen Haus als First Lady vor allem repräsentative Aufgaben wahr. So ist sie unter anderem für die Organisation der Weihnachtsdekorationen verantwortlich. Ihre Arrangements hatten dabei bereits während der ersten Amtszeit ihres Ehemanns große Aufmerksamkeit hervorgerufen.

Ihr Designer Ralph Lauren war übrigens auf der Zeremonie ebenfalls mit einer Kreation vertreten. Er gestaltete diesmal das Outfit der scheidenden First Lady, Jill Biden. Diese hielt ihren Abschiedslook in monochromem Lila. In diesem waren Mantel, Schuhe und Handschuhe gehalten. Der Look sollte den Übergang der Macht symbolisieren.