Technikausfall an deutschen Flughäfen

Eine bundesweite IT-Störung bei der Bundespolizei hat am Freitag die Einreisekontrollen an deutschen Flughäfen erschwert. Wie Sprecher der Bundespolizei am den beiden größten Airports in Frankfurt am Main und München auf Anfrage sagten, handelte es sich um ein flächendeckendes technisches Problem.

In Frankfurt mussten Beamte demnach einzelne Schritte der grenzpolizeilichen Abfertigung von Passagieren aus nicht zum Schengenraum gehörenden Staaten per Hand erledigen.

Die Folgen waren Verzögerungen im Ablauf, wie der Sprecher sagte. Zeitweise habe sich an den Einreiseschalter ein gewisser Rückstau gebildet, der durch den Einsatz zusätzlicher Beamter aber abgebaut worden sei. Auch in München liefen die Einreisekontrollen nach einem kurzen Stopp trotz des Ausfalls weiter, wie es von der Bundespolizei hieß. Die Auswirkungen seien insgesamt „nicht so dramatisch“. Die Einreise nach Deutschland sei weiterhin möglich. (afp/red)