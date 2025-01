Windräder verdrängen Fledermausarten von Gewässern

Viele Fledermausarten werden durch Windräder in der Nähe von Gewässern verdrängt. Sie könnten dadurch schlechter mit heißen und trockenen Sommern zurechtkommen, wie das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung am Montag in Berlin mitteilte.

Fledermäuse sind demnach auf offene Gewässer wie kleine Teiche und Seen für die Jagd und als Trinkstellen angewiesen. Insbesondere in heißen und trockenen Sommern sowie während Trächtigkeit und Jungenaufzucht ist der Zugang zu Wasser für die Tiere überlebenswichtig.

Ein Forschungsteam nahm akustische Messungen an 59 Teichen in unterschiedlicher Entfernungen zu Windenergieanlagen im nördlichen Brandenburg vor. Dabei zeigte sich, dass jene Fledermäuse, die im offenen Luftraum nach Insekten jagen, sowie jene, die an Jagd in dichter Vegetation angepasst sind, Gewässer in der Nähe von Windrädern meiden.

Nähe zu Windrad verändert Jagdverhalten

Auch das Jagdverhalten verringerte sich demnach bei abnehmender Distanz zu einem Windrad.

Lediglich Fledermäuse, die an Vegetationsrändern jagen, werden offenbar nicht von den Trinkstellen vergrämt. Die Ergebnisse unterstreichen den Forschern zufolge, wie wichtig eine durchdachte Standortwahl für die Anlagen ist, um verschiedene Ziele – in diesem Fall Klima- und Artenschutz – nicht gegeneinander auszuspielen.

Für den Artenschutz sehr sensible Lebensräume sollten „nur nachrangig oder gar nicht als Standorte für die Windenergienutzung vorgesehen werden“.

Zu den untersuchten Fledermausarten zählen unter anderem die Zwergfledermaus, die Mopsfledermaus und Mausohren. Fledermäuse sind nach deutschem Naturschutzrecht und nach EU-Recht geschützte Arten. (afp)