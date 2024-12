Backpulver gilt seit Langem als bewährtes Hausmittel für die Reinigung im Haushalt. Schon unsere Mütter und Großmütter nutzten es erfolgreich, um angebrannte Töpfe zu säubern oder verstopfte Abflüsse zu befreien. Es eignet sich hervorragend für die Reinigung unterschiedlichster Oberflächen und Gegenstände. Ob Fettflecken, Schimmel, Kalk oder unangenehme Gerüche – Backpulver entfernt sie effektiv und schont dabei die Umwelt und die Gesundheit, da es ohne aggressive Chemikalien auskommt. Ferner ist es preiswert und in den meisten Haushalten stets griffbereit.

Dieser Artikel beleuchtet die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten von Backpulver jenseits von Brot und Kuchen und zeigt, warum es als nachhaltige Alternative zu konventionellen Reinigungsmitteln so beliebt ist.

Warum ist Backpulver so effektiv?

Die Wirkungskraft von Backpulver beruht auf seinen zwei Hauptbestandteilen: Natriumhydrogencarbonat, besser bekannt als Natron, und ein Säuerungsmittel. In Verbindung mit Wasser und Wärme agiert das Natron mit der Säure und setzt Kohlendioxid frei. Das sorgt dafür, dass Kuchen geht und luftig wird. Zugleich macht es Backpulver zu einem effizienten Helfer beim Lösen von organischen Verschmutzungen, Kalk und Schimmel.

Zudem hat Natron eine sanft scheuernde Wirkung, die die meisten Oberflächen effektiv reinigt, ohne sie zu beschädigen. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Fähigkeit, Gerüche zu neutralisieren – ideal bei unangenehmen Gerüchen im Haushalt. Außerdem wirkt es antibakteriell.

Backpulver ist ungiftig, preiswert und umweltfreundlich – eine Kombination, die es zu einem idealen Reinigungsmittel macht, nicht nur für Haushalte, die auf Nachhaltigkeit setzen.

Für eine sichere Anwendung sollte Backpulver vor der Anwendung immer an einer kleinen unauffälligen Stelle getestet werden, ob es Schäden verursachen könnte.

10 Einsatzgebiete jenseits von Backwaren

1. Angebrannte Töpfe reinigen

Angebrannte Essensreste in Pfannen und Töpfen lassen sich mit Backpulver leicht entfernen. Dafür je nach Verschmutzung ein bis zwei Esslöffel Backpulver in den Topf streuen, etwas warmes Wasser hinzufügen und verrühren. Nun mit einem Schwamm die Verschmutzung wegschrubben. Bei starken Verkrustungen kann man das Ganze auch für eine Stunde oder über Nacht einweichen.

2. Backrohr reinigen

Auf ähnliche Weise lassen sich auch verschmutzte Backrohre und -bleche säubern: Man gibt dafür ein bis zwei Päckchen Backpulver mit 4 bis 6 Esslöffeln Wasser in eine kleine Schüssel und verrührt das Ganze, bis eine cremige Lösung entsteht. Diese Mischung auf den verschmutzten Stellen im Backrohr und auf den Blechen mit einem Schwamm verteilen und 30 bis 60 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm die Backpulvermischung mitsamt dem Schmutz abwischen. Bei starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Eine weitere Möglichkeit bei stark eingebrannter Verschmutzung ist folgende: Zwei bis drei Päckchen Backpulver mit 150 Milliliter Wasser und vier bis fünf Esslöffeln Essig oder Essigessenz in einer feuerfesten Schale gut vermischen und in das Backrohr stellen. Bei 100 Grad etwa 45 bis 60 Minuten im Ofen lassen. Anschließend können die Verschmutzungen mit einem Schwamm entfernt werden.

3. Verstopften Abfluss befreien

Selbst ein verstopfter Abfluss ist für Backpulver in Kombination mit Essig kein Problem: Man streut etwa 50 Gramm (drei bis vier Päckchen) in den Abfluss und gießt eine halbe Tasse Essig nach. Den Abfluss sodann mit einem Deckel abdecken. Das Backpulver reagiert mit dem Essig und es ist ein Sprudeln zu hören. Die entstehenden Gase sollten nicht eingeatmet werden. Nach dem Einwirken – am besten über Nacht – mit heißem Wasser nachspülen.

4. Flecken entfernen

Fett-, Wein-, Tee- oder Kaffeeflecken auf Kleidung, Polstermöbeln oder Teppichen lassen sich mit Backpulver ganz einfach entfernen: Dafür mischt man Backpulver mit etwas Wasser zu einer Paste und trägt diese direkt auf den Fleck auf. Nach etwa 15 Minuten Einwirkzeit kann die Paste abgerieben oder ausgewaschen werden. Bei frischen Flecken reicht es oft, das Backpulver direkt aufzustreuen und vorsichtig einzumassieren. Anschließend das Pulver absaugen oder abbürsten – und der Fleck ist verschwunden.

5. Fliesen und Fugen reinigen

Schmutzige Fugen und Fliesen sind ein ästhetisches Ärgernis, das mit Backpulver einfach behoben werden kann: Backpulver mit etwas Wasser zu einer Paste mischen und mit einer alten Zahnbürste auf die Fugen und Fliesen auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. Die Stellen sanft schrubben und mit einem feuchten Tuch nachwischen. Für hartnäckige Verschmutzungen kann der Mischung ein Spritzer Essig hinzufügt werden.

Auch oberflächlicher Schimmel in Badewannen und Duschen kann auf diese Weise entfernt werden. Dafür das Backpulver direkt auf den Schimmel auftragen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag den Schimmel abwischen, mit Wasser abspülen und trockenen lassen.

6. Silberbesteck polieren

Angelaufenes Silberbesteck erstrahlt dank Backpulver wieder in neuem Glanz: Das Silber dafür in eine Schüssel mit warmem Wasser legen und je Liter Wasser einen Esslöffel Backpulver hinzufügen. Nach rund einer Stunde Einwirkzeit das Silber mit einem weichen Tuch polieren. Auch Silberschmuck ohne eingelassene Edelsteine kann auf diese Weise gesäubert werden.

7. Unangenehme Gerüche neutralisieren

Backpulver ist ein hervorragendes Mittel zur Geruchsbeseitigung. Es bindet die Geruchsmoleküle und sorgt für Frische: Backpulver in den Mülleimer, in Schuhe oder auf Teppiche streuen, einwirken lassen und anschließend absaugen. Eine kleine Schale mit einem Teelöffel Backpulver in den Kühlschrank gestellt, neutralisiert unangenehme Gerüche und sorgt für Frische. Auch neben dem Katzenklo hilft eine Schale mit Backpulver dabei, unangenehme Gerüche zu reduzieren.

8. Kühlschrank reinigen

Mit Backpulver kann man nicht nur unangenehme Gerüche, sondern auch Verfärbungen im Kühlschrank beseitigen und den gesamten Kühlschrank reinigen. Zum Entfernen von Verfärbungen einen dickflüssigen Brei aus Backpulver und Wasser herstellen und auf die Flächen auftragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit abwischen. Zur Reinigung des gesamten Kühlschranks zwei Esslöffel Backpulver in einem Liter Wasser auflösen und den Kühlschrank damit feucht abwischen.

9. Thermoskanne säubern

Tee oder Kaffee hinterlassen in Thermoskannen häufig dunkle Ablagerungen und Gerüche. Mit etwas Backpulver und lauwarmen Wasser lassen sich diese einfach entfernen. Es reicht, dafür ein bis zwei Teelöffel Backpulver in die Kanne zu geben und mit heißem Wasser aufzufüllen. Etwa eine Stunde einwirken lassen und den Behälter anschließend gründlich ausspülen.

10. Kaffeemaschine und Wasserkocher entkalken

Backpulver ist auch bestens zum Entkalken von Kaffeemaschinen und Wasserkochern geeignet:

Kaffeemaschinen: Hierfür ein Päckchen Backpulver in einem Liter heißem Wasser auflösen und diese Lösung anschließend durch die Kaffeemaschine laufen lassen. Anschließend das Gerät gut ausspülen und mehrmals mit klarem Wasser durchlaufen lassen.

Wasserkocher: Einen Teelöffel Backpulver in einer Tasse heißem Wasser auflösen und die Mischung in das Gerät geben. Einwirken lassen und mit klarem Wasser ausspülen.

Was man nicht mit Backpulver reinigen sollte:

1. Holz

Um Holzoberflächen zu reinigen, ist es besser, anstelle von Backpulver lauwarmes Wasser vermischt mit etwas Spülmittel zu verwenden, da Backpulver die natürliche Schutzschicht und Versiegelungen angreifen kann.

2. Empfindliche Natursteine

Materialien wie Marmor oder Granit sollten nicht mit Backpulver gereinigt werden, da die enthaltenen Säuren und das abrasive Natron die Oberfläche beschädigen oder stumpf machen können.

3. Glas

Backpulver kann Kalkflecken gut entfernen. Sehr glatte Oberflächen wie Glas kann es allerdings zerkratzen und milchig werden lassen.