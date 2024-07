Ab 10:00 Uhr: Pressekonferenz zum brandaktuellen Leak aus dem Robert Koch-Institut

Lange hatten sich das Robert Koch-Institut (RKI) und das Bundesgesundheitsministerium gewehrt – doch seit dem 23. Juli 2024 liegt endlich eine vollständig ungeschwärzte Fassung der Protokolle des RKI-Krisenstabs der Jahre 2020 bis 2023 vor. Die freie Journalistin Aya Velázquez stellt sie auf einer Website für jedermann zum Download bereit.

Um 10:00 Uhr will das Rechercheteam um Velázquez, die wichtigsten Erkenntnisse in einer live übertragenen Pressekonferenz aus dem „Sprechsaal“ in Berlin-Mitte präsentieren.

Wie Velázquez auf ihrem X-Kanal berichtet, wurden ihr die Papiere von einer Whistleblowerin oder einem Whistleblower „zugespielt“. Es handele sich um eine ehemalige Mitarbeiterin oder einen ehemaligen Mitarbeiter des RKI, dem sein Gewissen keine Ruhe gelassen habe. Schon vor der Präsentation machten die ersten Auszüge die Runde im Social-Media-Dienst X.

Velázquez: „Kompromisslose und ehrliche Aufarbeitung kann beginnen“

„Die RKI-Protokolle beweisen: Unsere Corona-Politik basierte nicht auf rationalen, wissenschaftlichen Abwägungen“, schreibt Velázquez auf ihrem X-Kanal. „Zahlreiche politische Entscheidungen, wie 2G, die einrichtungsbezogene und geplante allgemeine Impfpflicht, oder die Impfung von Kindern, waren rein politische Entscheidungen, für die das RKI als weisungsgebundene Behörde eine vermeintlich wissenschaftliche Legitimation lieferte.“ Und weiter:

Mit dem vollständig entschwärzten Datensatz aller RKI-Krisenstab-Protokolle kann nun eine kompromisslose und ehrliche Aufarbeitung der Corona-Politik in Deutschland beginnen.“

Die Pressekonferenz des Velázquez-Teams soll ab 10:00 Uhr auf X gestreamt werden.

Die nun vollständig vorhandenen und einsehbaren „RKI-Files“ stehen auf der Website RKI-Transparenzbericht.de zum Herunterladen bereit.

„Multipolar-Magazin“ machte den Anfang

Schon im März 2024 hatten erste Fassungen der RKI-Protokolle für Aufregung gesorgt. Das „Multipolar-Magazin“ hatte sie frei geklagt und publiziert – allerdings nur jene Papiere, die aus der Zeit vom 14. Januar 2020 bis zum 30. April 2021 stammten. Mehr wollten die Behörden nicht herausrücken.

Obwohl diese ersten Dokumente noch größtenteils geschwärzt waren, ließen sie doch bereits Rückschlüsse auf die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und dem ihm untergeordneten RKI zu. Schon damals zeichnete sich ab: Sämtliche Corona-Verordnungen – Maskenpflichten, Lockdowns, sogar der immense Druck zum Impfen – schienen weit weniger auf wissenschaftlich-medizinischen Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts (RKI) als vielmehr auf dem politischen Willen der Bundes- und Landesregierungen zu basieren.

BMG-Chef Prof. Karl Lauterbach (SPD) versprach kurz darauf, eine noch weiter entschwärzte Version aus jener Zeit veröffentlichen zu lassen, in der er selbst noch nicht an der Spitze des Ministeriums stand. Auch diese „RKI-Files“ brachten weitere Einzelheiten zu den Ungereimtheiten ans Tageslicht, die die Coronapolitik insbesondere unter Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) bestimmt hatten.