Strategie ging auf: Zwischen Meloni und Grüne – im Spagat in die nächste Amtszeit

Hat sie die Mehrheit oder hat sie diese nicht? Diese Frage hing seit Tagen wie ein Damoklesschwert auf Ursula von der Leyen. Seit Wochen warb sie deshalb um Verbündete unter den Fraktionen im EU-Parlament. Sie wollte als Präsidentin der Europäischen Kommission auf jeden Fall wiedergewählt werden.

Von der Leyen fehlte sogar auf dem NATO-Gipfel zum 75-jährigen Bestehens des Verteidigungsbündnisses Anfang Juli in Washington. Das ließ aufhorchen: Eigentlich wäre so ein Treffen für die EU-Kommissionspräsidentin ein Pflichttermin gewesen. Die CDU-Politikerin wusste aber, dass sie nach dem 18. Juli nur Präsidentin der EU-Kommission bleibt, wenn sie die absolute Mehrheit hinter sich versammeln kann.

Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die CDU und die CSU aus Deutschland angehören, hatte Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit nominiert. Den Großteil der EU-Abgeordneten dieser Fraktion dürfte sie daher schnell hinter sich gebracht haben. Es gab aber auch Gegner. Schon im Januar hatte der Spitzenkandidat der französischen Republikaner François-Xavier Bellamy dem Radiosender „France Inter“ gesagt, die bisherige Bilanz von der Leyens entspreche „nicht den aktuellen Erwartungen Europas“.

Hauptkritikpunkt der französischen Republikaner war der „Green Deal“, mit dem die Deutsche die EU bis 2050 klimaneutral machen wollte. Bellamy hatte von der Leyen immer wieder vorgeworfen, ihre Politik sei nicht bauernfreundlich genug und sie überhäufe die Wirtschaft mit Bürokratie.

EVP, Liberale und Sozialdemokraten verstehen sich innerhalb des Parlaments als eine gemeinsame Plattform. Eine Koalition ist dieses Dreierbündnis zwar nicht, trotzdem konnte die Kommissionspräsidentin bei der Mehrheit dieser Abgeordneten Zustimmung erwarten. Insgesamt stellt das Dreierbündnis 401 Abgeordnete der insgesamt 720 Abgeordneten im Europaparlament. Das wäre die nötige Mehrheit. Allerdings gibt es im EU-Parlament, anders als im Bundestag oder in den Landtagen, keinen Fraktionszwang. Man muss immer mit Abweichlern rechnen. Die Abstimmung war geheim.



Daher ist eine Abweichlerquote von mindestens zehn Prozent die Regel. Ursula von der Leyen benötigte heute Mittag also auch noch Stimmen aus anderen Fraktionen, um wiedergewählt zu werden.

In dieser für von der Leyen äußerst angespannten Situation platzte kurz vor dem Showdown im Europaparlament ein Urteil des EU-Gerichts, das die Situation für die Kommissionspräsidentin nicht leichter gemacht haben dürfte. Mit der Geheimhaltung von Informationen zu milliardenschweren Corona-Impfstoffverträgen hat die Kommissionspräsidentin gegen EU-Recht verstoßen. Mit Blick auf mögliche Interessenkonflikte und Entschädigungsregeln für Impfstoff-Hersteller habe die Brüsseler Behörde nicht ausreichend Zugang zu Dokumenten gewährt, entschieden die Richter in Luxemburg.

Das Urteil kann vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angefochten werden, die Entscheidung ist nun aber erst einmal im Raum. Rechtsbruch durch die Präsidentin der EU-Kommission – nicht ausgeschlossen, dass das Urteil in Luxemburg noch einmal manchen EU-Abgeordneten am Morgen nachdenklich gemacht hat. Nicht das einzige Problem für von der Leyen.

Um eine sichere Mehrheit zusammenzubringen, musste die EU-Kommissionspräsidentin einen Spagat wagen. Für ihre Wiederwahl umgarnte sie zwei politische Gegner im Europaparlament, die beide für sie stimmen sollten: die Grünen und die Postfaschisten von den Fratelli d’Italia, der Partei von Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni.

Die Fratelli d’Italia ist Mitglied in der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) im Europaparlament. Diese Fraktion unterstützt zwar die westliche Ukraine-Politik, äußert sich aber in anderen Fragen immer wieder rechtskonservativ. Die polnische Partei PiS ist nach Fratelli die zweitgrößte Partei dieser Fraktion. Sowohl die Fratelli als auch die Grünen hatten angekündigt, Ursula von der Leyen ihre Stimme zu verweigern, falls sie eine Kooperation mit ihren jeweiligen politischen Gegnern einginge. Zuletzt hatten die Grünen allerdings immer wieder signalisiert, eine Wiederwahl von der Leyens zu unterstützen. Zwei Stunden vor der Wahl erklärten die europäischen Grünen auf der Plattform X, dass sie Ursula von der Leyen wählen werden:

„Die Fraktion Die Grünen/EFA hat formell beschlossen, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin zu unterstützen. Als Teil der Vier-Parteien-Mehrheit haben wir Verpflichtungen zum EU-Green Deal, zu mehr sozialer Gerechtigkeit in der EU und zum Schutz der Demokratie erreicht. Wir halten die Rechtsextremen von der Macht fern.“



