30 Dinge, die man über Kamala Harris wissen sollte

Nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hat, für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung zu stehen, ist seine Stellvertreterin Kamala Harris auf dem besten Weg, die Nominierung zu gewinnen. Die Vizepräsidentin hat sich rasch die Unterstützung des derzeitigen Amtsinhabers und vieler wichtiger Demokraten gesichert. Wenn sie auf dem Parteitag der Demokraten im August 2024 offiziell nominiert wird, tritt sie im November im Rennen um das Weiße Haus gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump an.

Nachfolgend 30 Fakten, die man über Kamala Harris wissen sollte:

1. 59 Jahre alt

Kamala Harris ist 59 Jahre alt. Sie wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien, geboren.

2. Vater aus Jamaika, Mutter war Inderin

Ihr Vater ist Donald Harris, ein Wirtschaftswissenschaftler jamaikanischer Abstammung. Er ist emeritierter Professor der Stanford Universität. Ihre Mutter war die 2009 verstorbene Biologin und Brustkrebsforscherin Shymala Gopalan. Sie stammte aus Indien und kam im Alter von 19 Jahren in die Vereinigten Staaten.

Ihren Doktortitel erwarb sie etwa zu der Zeit, als Tochter Kamala geboren wurde. Die Mutter hatte einen großen Einfluss auf ihre Tochter. Dazu sagt Kamala Harris: „Meine Mutter sah mich an und sagte: ‚Kamala, du magst die Erste sein, die viele Dinge tut, aber sieh zu, dass du nicht die Letzte bist.'“

Kamala Harris hat eine jüngere Schwester, Maya, die ihr als enge Beraterin zur Seite steht.

3. Eltern früh getrennt

Die Eltern ließen sich scheiden, als Kamala Harris sieben Jahre alt war. In ihren Memoiren „The Truths We Hold“ spricht sie über die Trennung. „Mit der Zeit wurden die Dinge härter. Sie waren nicht mehr nett zueinander. Ich wusste, dass sie sich sehr liebten, aber es schien, als wären sie wie Öl und Wasser geworden“, schrieb Harris. „Als ich fünf Jahre alt war, hatte das Band zwischen ihnen unter dem Gewicht der Unvereinbarkeit nachgegeben.“

4. Religiöser Background

Als Kind kam Kamala Harris mit den religiösen Traditionen ihrer Eltern ihrer Berührung. Eine frühere Nachbarin nahm sie und ihre Schwester oft zu den überwiegend schwarzen Kirchen in Berkeley mit. Durch ihre Mutter, eine Hindu, war sie auch mit den religiösen Grundsätzen und Kernideen des Hinduismus vertraut. Harris selbst ist Baptistin. Sie hielt eine Rede auf der Jahrestagung der National Baptist Convention im Jahr 2022.

5. Verheiratet mit Doug Emhoff, zwei Stiefkinder

Kamala Harris heiratete 2014 Doug Emhoff. Einen Rechtsanwalt, der für Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche arbeitet. Die beiden lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen. Emhoff brachte zwei Kinder mit in die Ehe, Ella und Cole Emhoff.

6. Überwindung der Rassentrennung

Als Kamala Harris den Kindergarten besuchen konnte, kehrten ihre Eltern mit der Familie nach Kalifornien zurück. Sie lebten damals in Berkeley. Harris gehörte zu den ersten Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen des Programms zur Aufhebung der Rassentrennung mit dem Bus in ehemals weiße Schulen gebracht wurden.

7. Von Großeltern geprägt

Die Großeltern von Kamala Harris und andere Verwandte mütterlicherseits lebten weiterhin in Indien, nachdem ihre Mutter in die Vereinigten Staaten ausgewandert war. Sie besuchte die Familie ihrer Mutter in Indien häufig und diskutierte regelmäßig mit ihnen über Politik. Ihre Großeltern vertraten einen liberalen Ansatz in Bezug auf die Politik in Indien, das zu jener Zeit von sehr konservativen Werten geprägt war.

„Ich erinnere mich an die Geschichten, die sie erzählten, und an die Leidenschaft, mit der sie über die Bedeutung der Demokratie sprachen“, sagte Kamala Harris 2018 in einer Rede vor einem indisch-amerikanischen Publikum. Weiter sagte sie, dass insbesondere die Gespräche mit ihrem Großvater „einen tiefgreifenden Einfluss darauf hatten, wer ich heute bin“.

8. Juristin

Kamala Harris erwarb einen Abschluss in Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der Howard University – Historically Black College and University (HBCU) in Washington, D.C. Ihren Abschluss in Rechtswissenschaften machte sie an der University of California, Hastings.

9. Zulassung als Anwältin in Kalifornien

Kamala Harris legte die Anwaltsprüfung ab und erhielt 1990 ihre Zulassung als Anwältin in Kalifornien. Kurze Zeit später wurde sie zur stellvertretenden Staatsanwältin für Alameda County (Kalifornien) ernannt. Es war ihre erste Tätigkeit in einem juristischen Bereich.

10. Tätigkeit in Kommissionen und als Anwältin

Kamala Harris wurde vom damaligen Sprecher der kalifornischen Versammlung, Willie Brown, in zwei Regierungsämter berufen. Der damals verheiratete Brown war zu dieser Zeit auch mit ihr liiert. Brown berief Harris in die Berufungskommission für die Arbeitslosenversicherung und später in die kalifornische Kommission für medizinische Unterstützung. Während ihrer Tätigkeit in diesen Kommissionen, die zwischen 99.000 und 114.000 Dollar pro Jahr einbrachten, arbeitete Kamala Harris weiterhin als Anwältin.

11. Stellvertretende Staatsanwältin

1998 stellte Terence Hallinan, Staatsanwalt von San Francisco, Kamala Harris als stellvertretende Staatsanwältin ein. Während ihrer Zeit im Büro arbeitete sie in der Abteilung für Berufsverbrechen und verfolgte hauptsächlich Gewaltverbrechen und „Three-Strike“-Delikte. Beim „Three-Strike-Law“ drohen in den USA Tätern besonders harte Strafen, wenn diese zum dritten Mal wegen eines Deliktes verurteilt wurden (Anm. d. Red.).

12. Kampf um Staatsanwaltsposten

Im Jahr 2004 startete Kamala Harris eine Kampagne gegen ihren früheren Chef, Terence Hallinan, um Staatsanwältin von San Francisco zu werden.

Die beiden waren sich uneinig über die Proposition 21, die es ermöglicht hätte, Jugendliche vor das Oberste Gericht und nicht vor ein Jugendgericht zu stellen. Kamala Harris war gegen die Maßnahme und führte eine Kampagne dagegen. Hallinan, der die Maßnahme unterstützte, verbot ihr schließlich, auf Presseanfragen zu diesem Thema zu antworten. Daraufhin trat sie von ihrem Posten zurück.

Während ihres damaligen Wahlkampfes versprach sie „klug gegen Verbrechen“ vorzugehen. Sie werde die Todesstrafe nicht vollstrecken und „Three-Strike“-Gesetze nur für Gewalttäter anwenden, sagte sie seinerzeit. Sie kritisierte Hallinan für seine niedrige Verurteilungsrate und dafür, dass er die Waffengewalt in armen, schwarzen Vierteln nicht eindämmen konnte. Die Wahl gewann Kamala Harris schließlich mit 56 Prozent der Stimmen.

13. Erste schwarze Staatsanwältin von San Francisco

Kamala Harris war von 2004 bis 2011 Staatsanwältin von San Francisco und die erste schwarze Frau in diesem Amt. In dieser Zeit vertrat sie in bestimmten Fragen liberale Positionen, während sie in anderen Fragen eine härtere Gangart bei der Strafverfolgung einschlug. So setzte sie sich stark für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ein. Nachdem dies in San Franciso 2004 geschehen war, traute sie ein gleichgeschlechtliches Paar.

Während ihrer Kandidatur bei den Demokraten im Jahr 2020 kritisierte ihre Partei sie wegen ihrer Erfolgsbilanz in Bezug auf Marihuana-Delikte. In ihrer Zeit als Staatsanwältin überwachte sie rund 1.900 Verurteilungen im Zusammenhang mit Marihuana, von denen einige mit Gefängnisstrafen endeten.

14. Generalstaatsanwältin von Kalifornien

Im Jahr 2010 besiegte Kamala Harris den Republikaner Steve Cooley mit 0,8 Prozent Vorsprung und wurde Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Sie weigerte sich, die Proposition 8 durchzusetzen, die es dem „Golden State“ Kalifornien verbot, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. Außerdem unterstützte sie die Bestrafung von Eltern, deren Kinder die Schule schwänzen. Sie erreichte Vergleiche mit großen Ölkonzernen wie BP und Chevron.

Sie war die erste Frau, die erste schwarze Amerikanerin und die erste südasiatische Amerikanerin, die das Amt des Generalstaatsanwalts von Kalifornien bekleidete.

15. Wahl in den Senat

Kamala Harris besiegte 2016 die Abgeordnete Linda Sanchez in einem Senatsrennen und gewann mit mehr als 20 Prozent der Stimmen.

Sie war Mitglied im Justizausschuss des Senats, im Ausschuss für Innere Sicherheit, im Geheimdienstausschuss und im Haushaltsausschuss. Vom 3. Januar 2017 bis zum 18. Januar 2021 war sie US-Senatorin.

16. Legislative Erfolge

Während ihrer relativ kurzen Amtszeit im Senat konnte Kamala Harris einige legislative Erfolge verbuchen. Im Jahr 2018 wurde ihr Pro Bono Work to Empower and Represent (POWER) Act verabschiedet, der im September 2018 in Kraft trat.

Im selben Jahr scheiterte ihr Justice for Victims of Lynching Act, der Lynchjustiz zu einem Hassverbrechen auf Bundesebene gemacht hätte, an der Verabschiedung im Senat. Während ihrer Amtszeit als Vizepräsidentin verabschiedete der Kongress jedoch ein ähnliches Gesetz, den Emmett Till Antilynching Act. Dieses Gesetz unterzeichnete Präsident Joe Biden im Jahr 2022.

2020, ihrem letzten vollen Jahr im Senat, förderte sie das Gesetz „Secure 5G and Beyond Act“, das darauf abzielte, die Telekommunikationssysteme und -infrastruktur in den Vereinigten Staaten zu stärken, und sorgte für dessen erfolgreiche Verabschiedung.

17. Befragung von Richter Kavanaugh

Während der Anhörungen zur Bestätigung von Richter Brett Kavanaugh als Mitglied des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2018 erregte Kamala Harris landesweit Aufmerksamkeit für ihre Befragung des Richterkandidaten.

Während einer Anhörung des Justizausschusses des Senats stellte sie Richter Kavanaugh eine Reihe von Fragen zu einem Vorwurf der sexuellen Nötigung und forderte ihn unter anderem auf, einen Lügendetektortest zu machen und eine FBI-Untersuchung der Vorwürfe zu beantragen.

„Ich werde alles tun, was der Ausschuss verlangt“, antwortete Kavanaugh auf beide Fragen. Für die Vorwürfe gegen Richter Kavanaugh, die er bestritt, wurden keine stichhaltigen Beweise vorgelegt.

Wie andere Demokraten versuchte auch Kamala Harris mehrmals, das Verfahren zu behindern, indem sie sich auf Dokumente berief, die sie nach eigenen Angaben nicht erhalten hatte. Kurz bevor der Justizausschuss über die Nominierung Kavanaughs abstimmte, verließen sie und andere demokratische Senatoren aus Protest den Raum.

18. Erfolglose Präsidentschaftskandidatur 2020

Kamala Harris bewarb sich im Wahlzyklus 2020 erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Obwohl sie vor dem Wahlzyklus als mögliche Spitzenkandidatin gehandelt wurde, lag sie in den ersten Umfragen zurück. Der Rückstand in den Umfragen veranlasste sie am 3. Dezember 2019 aus dem Rennen auszusteigen.

19. Kritik an Joe Biden im Wahlkampf

Obwohl sie schließlich seine Kandidatin wurde, stand Kamala Harris dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden während der Vorwahlen kritisch gegenüber. Während einer Debatte im Jahr 2019 verurteilte sie den ehemaligen Vizepräsidenten für seinen Widerstand gegen die Aufhebung der Rassentrennung in den 1970er Jahren.

„Stimmen Sie heute zu, dass es falsch war, gegen diese Aufhebung in Amerika zu sein?“, fragte sie ihren damaligen Gegner in einem hitzigen Wortwechsel.

Harris kritisierte ihren demokratischen Rivalen auch für seine Zusammenarbeit mit Anhängern der Rassentrennung (Segregation) wie die Senatoren James Eastland (Mississippi) und Herman Talmadge (Georgia) und sagte, Kandidat Biden sei „nicht bereit“ für das Weiße Haus.

20. Kautionsfonds für BLM-Aktivisten

Im Jahr 2020 rief Kamala Harris ihre Anhänger online dazu auf, für den Minnesota Freedom Fund zu spenden, einem gemeinnützigen Kautionsfonds. Die Einnahmen des Fonds, die nach dem Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam in Minneapolis in die Höhe schnellten, wurden verwendet, um Kautionen für Personen zu hinterlegen, die wegen ihrer Teilnahme an Black-Lives-Matter-Protesten und Krawallen festgenommen worden waren. Darunter auch einige Gewalttäter.

21. Kritik an Menschenrechtslage in China

Während ihrer Zeit im Senat setzte sich Kamala Harris für eine Gesetzgebung ein, die die Menschenrechtslage der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) ins Visier nimmt. Gemeinsam mit Senatorin Kirsten Gillibrand schrieb sie im Jahr 2020 einen Brief an den Außenminister, in dem sie den Völkermord des chinesischen Regimes an den uigurischen Muslimen und anderen Minderheiten anprangerte.

Sie wies auch auf die Einschränkung der Freiheiten in Hongkong durch die KP Chinas hin. Das kommunistische Regime hat in den vergangenen Jahren praktisch die Kontrolle über die ehemals halbautonome Stadt übernommen. Die Senatorin brachte erfolgreich einen von ihr mitgetragenen Gesetzesentwurf durch den Kongress, der Sanktionen gegen Beamte in Hongkong wegen „Untergrabung der Grundfreiheiten und Autonomie“ vorsieht und die Menschenrechte in der Region fördert.

Als Senatorin war Kamala Harris auch Mitbegründerin des Uyghur Human Rights Policy Act, der 2020 in Kraft trat und Sanktionen gegen ausländische Personen und Organisationen vorsieht, die für Menschenrechtsverletzungen in Chinas nordwestlicher Region Xinjiang verantwortlich sind.

22. Für Trump-Verurteilung in 2020

Harris stimmte für die Verurteilung von Präsident Donald Trump während seines Amtsenthebungsverfahrens, weil er angeblich die Ukraine gebeten hatte, gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Gegenzug für militärische Unterstützung zu ermitteln. Während er vom Repräsentantenhaus angeklagt wurde, sprach der Senat Trump frei.

23. Für Waffenkontrolle

Kamala Harris hat sich in der Biden-Regierung für eine Verschärfung der Waffengesetze eingesetzt. Sie leitet das Büro für Waffengewaltprävention im Weißen Haus. Im Jahr 2020 forderte sie allgemeine Hintergrundkontrollen und ein Verbot von „Angriffswaffen“.

24. Erste Frau und erste farbige Vizepräsidentin

Mit ihrer Wahl im Jahr 2020 wurde Kamala Harris die erste Frau, die erste indisch-amerikanische und die erste schwarze Vizepräsidentin. Nach ihrer Wahl äußerte sie sich über die Bedeutung ihres Sieges. „Ich mag die erste Frau sein, die dieses Amt bekleidet. Aber ich werde nicht die letzte sein“, sagte Harris, nachdem sie und Joe Biden zu den Gewinnern der Wahl erklärt worden waren.

Außerdem wurde ihr Ehemann Doug Emhoff, der erste jüdische Ehepartner eines Präsidenten beziehungsweise Vizepräsidenten. In ihrem Haus am Naval Observatory in Washington befindet sich eine Mezuzah – ein jüdischer Gegenstand, der gemäß dem Gebot der Tora an den Eingängen jüdischer Häuser angebracht werden muss.

25. Pro Abtreibung

Vor der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Jahr 2022, die Roe v. Wade (eine Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht, Anm. d. Red.) aufhob, aber nachdem die Mehrheitsmeinung durchgesickert war, hielt sie eine Rede mit dem Satz: „Wie können sie es wagen?“ Harris hat zahlreiche Reden gehalten, in denen sie sich für das Recht auf Abtreibung aussprach.

26. Grenzschutzbeauftragte

In den ersten Tagen der Regierung Biden wurde Kamala Harris zur „Grenzschutzbeauftragten“ ernannt. Ihr Auftrag war es, die Grenze zu sichern. Die Verwaltung stellte die Rolle als weitgehend diplomatisch dar und konzentrierte sich darauf, die „Grundursachen“ der illegalen Einwanderung in die Vereinigten Staaten zu bekämpfen.

Während ihrer Amtszeit als Grenzschutzbeauftragte hat sie die Grenze nur einmal besucht, obwohl der Druck der Republikaner mit der Verschärfung der Einwanderungskrise zugenommen hat.

In einem Bericht des Weißen Hauses zu diesem Thema sagte sie, dass die Politik der Regierung „die Schaffung eines Weges zur Staatsbürgerschaft für die fast 11 Millionen undokumentierte Migranten in unserem Land, die Modernisierung unseres Einwanderungsprozesses und die effektive Verwaltung unserer Grenze“ umfasse.

27. „Aufruf zum Handeln“

Die Initiative hat versucht, die Ursachen der Migration aus Zentralamerika zu bekämpfen, indem sie Unternehmen und Sozialunternehmen mobilisierte, Investitionen zu tätigen, um wirtschaftliche Möglichkeiten für die Menschen in der Region zu schaffen.

Die Initiative, die sich in erster Linie an Guatemala, El Salvador und Honduras richtet, hat seit ihrem Start bereits mehr als fünf Milliarden Dollar aufgebracht.

28. Ukraine und Israel

Kamala Harris hat die Ukraine in dem Krieg gegen Russland unterstützt und die US-Hilfen nach Kiew befürwortet.

In Bezug auf Israel hat sie bekräftigt, dass die Unterstützung der US-Regierung für das Land „eisern“ sei. Harris hat auch den Angriff des Irans auf den jüdischen Staat im April verurteilt. Allerdings hat sie Israel im Krieg gegen die Hamas-Terrorgruppe im Gazastreifen kritisch beurteilt. So sagte sie im März 2024: „Die israelische Regierung muss mehr tun, um den Fluss der Hilfe deutlich zu erhöhen. Es gibt keine Ausreden.“

29. Hip-Hop-Fan

Harris feierte 50 Jahre Hip-Hop in der Residenz des Vizepräsidenten und tanzte zur Musik. Sie tanzte auch mit den Mitarbeitern ihrer 2020-Kampagne zu Hip-Hop, nachdem sie aus dem Rennen ausgeschieden war.

„Als Tochter von Oakland, Kalifornien, war Hip-Hop von Anfang an Teil meines Lebens. Vom Aufwachsen, bei dem ich jedes Wort von ‚Rapper’s Delight‘ kannte, bis hin zur High School. Damals holte mich meine beste Freundin aus dem Kindergarten, Stacey Johnson, die heute hier ist, im schwarzen Cadillac Coupe DeVille ihres Vaters ab (…), um zu einem Club in der Stadt zu fahren, wo der DJ auflegte und wir tanzten, bis wir unsere Schuhe ausziehen mussten“, sagte sie auf der Feier.

30. Unterstützung durch Präsident Biden

Nach seinem Ausstieg aus dem Rennen 2024 rief Präsident Joe Biden die Amerikaner dazu auf, Kamala Harris zur US-Präsidentin zu wählen. Es ist der erste Rückzug aus einem US-Wahlkampf seit 1968. Damals trat Lyndon B. Johnson nach einem enttäuschenden Abschneiden bei den Vorwahlen in New Hampshire nicht mehr zur Wiederwahl an.

