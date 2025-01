30 Tote und 90 Verletzte durch Panik bei Hindu-Fest in Indien

An einem der wichtigsten Tage des Hindu-Festes Kumbh Mela in Indien sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. 90 weitere Menschen wurden verletzt, als in den frühen Morgenstunden eine Massenpanik ausbrach, wie ein Polizeivertreter am Mittwoch mitteilte.

Das Unglück ereignete sich in der nordindischen Stadt Prayagraj. Premierminister Narendra Modi sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

„30 Gläubige sind leider gestorben“, sagte der Polizeivertreter Vaibhav Krishna bei einer Pressekonferenz. „90 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.“ Die Panik sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, nachdem Sicherheitsabsperrungen der Polizei durchbrochen worden seien, sagte ein Beamter der Lokalregierung, Akanksha Rana, der indischen Nachrichtenagentur PTI.

Pilger wurden am Fluss niedergetrampelt

Pilger, die in der Nähe des Flusses saßen oder schliefen, berichteten der Nachrichtenagentur AFP, dass sie von einer großen Menschenmenge niedergetrampelt worden seien, die in der Dunkelheit zum Fluss wollte, um dort ein rituelles Bad zu nehmen.

„Die ganze Menge fiel auf mich drauf, ist auf mir herumgetrampelt“, erzählte der 48-jährige Renu Devi. „Als die Menge größer wurde, wurden ältere Menschen und Frauen niedergedrückt und niemand kam, um ihnen zu helfen.“ Rettungsteams, die Opfer von der Unglücksstelle wegtrugen, mussten sich ihren Weg durch Berge von Kleidung, Schuhen und anderen persönlichen Dingen bahnen.

Die Festlichkeiten konnten im Laufe des Tages fortgesetzt werden, Millionen Menschen strömten den ganzen Tag über zu den Flussufern, um im Wasser einzutauchen.

Größtest religiöses Fest der Welt

Kumbh Mela gilt als größtes religiöses Fest der Welt. Es begann am 13. Januar, über den gesamten Zeitraum des Festes werden etwa 400 Millionen Pilger erwartet. Das seit Jahrhunderten gefeierte Fest dauert bis zum 26. Februar und findet dieses Mal in Prayagraj am Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna in Nordindien statt. Der hinduistischen Mythologie zufolge kommt noch ein dritter, unsichtbarer Fluss hinzu, der Saraswati.

Der Mittwoch war einer der heiligsten Tage des Festes, an dem Millionen ein rituelles Bad an dem Zusammenfluss nehmen, das sie von Sünden reinigen soll.

Pilger Malti Pandey sagte AFP, dass er gerade auf dem Weg zum Baden im Fluss entlang einer abgesperrten Strecke gewesen sei, als die Massenpanik begann. „Plötzlich begann eine Menschenmenge zu drängeln und viele Menschen wurden niedergewalzt“, sagte der 42-Jährige.

Premierminister Modi spricht sein Beileid aus

Premierminister Modi bezeichnete die Ereignisse als „extrem traurig“ und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. „Ich wünsche allen Verletzten eine rasche Genesung“, erklärte er weiter.

Der Anführer der Opposition, Rahul Gandhi, schob den Organisatoren des Festes die Schuld zu. In Onlinemedien erklärte Gandhi, „schlechte Organisation und die Tatsache, dass sich die Verwaltung lieber auf VIP-Gäste konzentriert hat, anstatt auf gewöhnliche Gläubige, sind für diesen tragischen Vorfall verantwortlich“.

Wegen des Risikos von tödlichen Unfällen in den Menschenmassen hat die Polizei in diesem Jahr unter anderem hunderte Kameras auf dem Festgelände sowie den Zufahrtswegen aufgestellt.

Schon zuvor hatte es bei dem Hindu-Fest Unglücke gegeben: Im Jahr 1954 starben mehr als 400 Menschen an einem einzigen Tag des Fests. 36 Menschen wurden im Jahr 2013 zu Tode gequetscht, auch damals fand das Kumbh-Mela-Fest im nordindischen Prayagraj statt. (afp)