5 Erkenntnisse aus der UFO-Anhörung im US-Kongress

Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Abgeordneten veranstaltete am Mittwoch, 13. November, eine Kongressanhörung zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen (UAP), früher als UFOs bezeichnet.

Dabei sagten Zeugen über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch potenzielle Eindringlinge in den US-Luftraum aus. Sie kritisierten das Pentagon dafür, dass es viele UAP-Dokumente unter Verschluss hält.

Die von der republikanischen Abgeordneten Nancy Mace geleitete und vom Haushaltskontrollausschuss veranstaltete Anhörung trug den Titel „Nicht identifizierte anomale Phänomene: Die Wahrheit ans Licht bringen“.

Worum es ging

Es sagten aus: Luis Elizondo, ehemaliger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, Michael Gold, ehemaliger leitender NASA Mitarbeiter, Tim Gallaudet, Konteradmiral der US-Marine im Ruhestand und der unabhängige Journalist Michael Shellenberger.

Thema war das anhaltende parteiübergreifende Interesse der Kongressabgeordneten an nicht identifizierten Flugobjekten. Zudem ging es um die mögliche Rolle der NASA bei der Meldung von Sichtungen, die Herkunft der Flugobjekte und die Einstufung und Beschränkung des Zugangs zu Dokumenten zu UAPs durch das Pentagon.

Bei der Anhörung in dieser Woche ging es hauptsächlich um die Auswirkungen der angeblichen Geheimhaltung des Verteidigungsministeriums in Bezug auf UAP-Sichtungen und darum, wie dies die Aufsicht des Kongresses verletzen könnte.

„Eine der wichtigsten Aufgaben des Kongresses ist die Aufsicht über die Exekutive im Allgemeinen und das Militär und die Geheimdienste im Besonderen“, sagte Shellenberger. Er geht davon aus, dass die Regierung die Autorität des Kongresses an sich reißt, indem sie Informationen zurückhält. Dies sei verfassungswidrig.

Im Folgenden sind fünf Erkenntnisse aus der jüngsten UAP-Anhörung des Kongresses.

Lesen Sie auch Geheime Dokumente: US-Offizier soll sich mit Außerirdischen getroffen haben

1. Anhaltendes parteiübergreifendes Interesse

Mace sowie die Republikaner Tim Burchett, Andy Ogles, Anna Paulina Luna, Eric Burlison und der Demokrat Jared Moskowitz sind Mitglieder in der parteiübergreifenden UAP-Gruppe im Abgeordnetenhaus. Ferner nahmen weitere Abgeordnete an der fast 90-minütigen Anhörung teil.

Mace ist besorgt darüber, dass die staatlichen Behörden seit den 1940er-Jahren Informationen zu UAP-zurückhalten. Sie sagte, dass der Kongress und die Öffentlichkeit ein Recht darauf haben zu erfahren, was die von den Steuerzahlern finanzierte Forschung zu diesem Thema erbracht hat, auch wenn es zu keinen konkreten Ergebnissen geführt habe.

„Wenn wir Geld für etwas ausgeben, das nicht existiert, warum geben wir dann das Geld aus? Und wenn es existiert, warum verheimlichen wir es dann vor der Öffentlichkeit?“, fragte Mace. Sie sagte, dass die nationale Sicherheit auf dem Spiel stehe, wenn es sich bei diesen Objekten um die Technologie feindlich gesinnten Mächten handele.

Die Möglichkeit, dass einige UAPs, einschließlich in den vom Pentagon veröffentlichten Videos, ausländische Technologie sein könnten, wurde von Ogles bestätigt. „Aus meiner Erfahrung und dem, was ich gesehen habe, ist klar, dass es da draußen etwas gibt. Die Frage ist: ‚Ist es von uns, ist es von jemand anderem oder ist es nicht von dieser Welt?‘“ fragte Ogles. Jeder Versuch, den Kongress daran zu hindern, Zugang zu diesen Informationen zu bekommen, wäre strafbar, fügte er hinzu.

Die für die Untersuchung und Dokumentierung von UAP-Berichten zuständige Behörde des Pentagons hat laut dem demokratischen Abgeordneten Robert Garcia Hunderte Sichtungen erfasst, die „nicht charakterisiert und nicht zugeordnet“ werden konnten. Darunter fallen auch „ungewöhnliche Flugeigenschaften oder Leistungsmerkmale“.

„Wir sollten jetzt nicht vorschnell urteilen, was sie sein könnten. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Wir benötigen Beweise dafür, dass wir Dinge entdeckt haben, und wir wissen, dass wir sie nicht verstehen. Und das ist eine Untersuchung wert“, fügte er hinzu.

2. Elizondo: Jahrzehntelanges geheimes Wettrüsten

Elizondo, einer der Hauptzeugen der Anhörung, hat im Jahr 2017 der „New York Times“ die Geschichte über das ehemalige UAP-Programm des Pentagons zugespielt. Dieser Artikel ließ das öffentliche Interesse und die Medienberichterstattung über UAPs wieder aufleben. Auch kursieren seit einigen Jahren Videos des Verteidigungsministeriums, die aus Kampfflugzeugen aufgenommen wurden, die angeblich UAPs zeigten.

Ein Video mit dem Titel „GOFAST“ zeigt ein tic-tac-förmiges Flugobjekt, das einige Beobachter für eine fortschrittliche Drohne halten. Einer der Piloten, die das Flugobjekt verfolgten, als es im Jahr 2004 gesichtet wurde, war Major David Fravor. Bei der UAP-Anhörung vergangenes Jahr im Kongress sagte er aus, dass er davon überzeugt sei, dass das Flugobjekt sowohl der heutigen Militärtechnologie als auch allem, was wir „in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus entwickeln wollen“, überlegen sei.

Elizondo sagte am Mittwoch, dass einige der Flugobjekte „fortschrittliche Technologien sind, die nicht von unserer Regierung oder einer anderen Regierung hergestellt wurden“. Allerdings seien die USA sowie ihre Gegner im Besitz von „UAP-Technologien“.

Er fügte hinzu: „Ich glaube, wir befinden uns mitten in einem jahrzehntelangen geheimen Wettrüsten, das mit fehlgeleiteten Steuergeldern finanziert wird und vor unseren gewählten Vertretern und Aufsichtsbehörden verborgen bleibt.“

Elizondo behauptet seit 2017, dass er der Direktor des UAP-Programms des Pentagons im Jahr 2009 war. Das Verteidigungsministerium hat dies gegenüber der Epoch Times nicht bestätigt.

3. Die Rolle der NASA bei der UAP-Berichterstattung

Gold, der auch Mitglied des unabhängigen UAP-Forschungsteams der NASA war, erklärte, dass Piloten kommerzieller Fluggesellschaften eine offizielle Datenbank benötigen, um potenzielle UAP-Sichtungen zu melden. Er schlug vor, dass das System zur Meldung von Flugsicherheitsvorfällen (ASRS) seines ehemaligen Arbeitgebers ein guter Ausgangspunkt sei.

„Dieses System, das von der NASA verwaltet und von der FAA [Bundesluftfahrtbehörde der USA] finanziert wird, bietet eine vertrauliche Möglichkeit zur Meldung von Sicherheitsverstößen auf freiwilliger Basis und ohne Bestrafung“, sagte Gold. „In den vergangenen 47 Jahren hat das ASRS fast 2 Millionen Berichte gesammelt. ASRS ist das perfekte Instrument, um UAP-Daten zu sammeln, die dann von der NASA zusammengestellt und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten.“

Die NASA sei bereits eine der angesehensten US-Behörden, so Gold. Das verschaffe ihr eine gute Ausgangsposition, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung wiederherzustellen. „Mit relativ geringem Aufwand und Kosten könnte die NASA einen Algorithmus für künstliche Intelligenz oder einen Algorithmus für maschinelles Lernen erstellen, der die Archive der Behörde nach anomalen Phänomenen durchsuchen könnte“, sagte Gold.

4. Außerirdische, Drohnen oder etwas anderes?

In der diesjährigen UAP-Anhörung ging es am Rande auch um Spekulationen über nichtmenschliche Intelligenz. Mace befragte Elizondo zu angeblichen UAP-Absturzbergungsprogrammen der US-Regierung. Elizondo bejahte die Frage, ob diese Programme „dazu dienen, außerirdische Raumschiffe zu identifizieren und nachzubauen“.

„Was diese Flugobjekte betrifft, die wovon auch immer gesteuert werden – nichtmenschlichen biologischen Wesen – würden Sie zustimmen, dass sie wahrscheinlich von einer Art Geist-Körper-Verbindung gesteuert werden?“, fragte die Republikanerin Luna.

Elizondo betonte, dass er sich mehr für die Flugeigenschaften der Objekte interessiere als für Spekulationen über ihre Herkunft. Um Lunas Frage zu beantworten, erwähnte er, dass es sich um eine Art intelligenter Steuerung handele, da sie die Manöver [der Piloten] vorauszusehen scheinen.

Garcia fragte alle vier Zeugen nach der Quelle von UAPs. Sowohl Gallaudet als auch Elizondo sagten, dass es sich um eine nichtmenschliche, höhere Intelligenz handeln könnte. Shellenberger und Gold sagten, dass sie es nicht wüssten. „Ich denke, wir müssen bei unseren Annahmen, dass wir nach einer Intelligenz suchen, die biologisch sein könnte, bescheiden sein. Sie könnte es [auch] nicht sein“, sagte Gold. „Aber ich denke, die endgültige Antwort wird uns alle überraschen.“

Das Pentagon sagte Anfang des Jahres, selbst unter seinen ungelösten Fällen, „wenn mehr und qualitativ bessere Daten verfügbar wären, könnten die meisten dieser Fälle auch als gewöhnliche Objekte oder Phänomene identifiziert […] werden.“ Dabei könnte es sich um Drohnen, Satelliten oder sogar meteorologische Ereignisse handeln, hieß es.

Lesen Sie auch UFO-Meldungen in den USA – Deutsche eher skeptisch

5. Die Rolle des Pentagons bei UAPs

Die anwesenden Zeugen und Gesetzgeber waren sich einig, dass das Pentagon Dokumente und Materialien im Zusammenhang mit UAP-Sichtungen „übermäßig klassifiziert“, die manchmal als „streng geheim“ eingestuft werden und nicht dem Informationsfreiheitsgesetz (FOIA) unterliegen.

„Aus welchem Grund haben die staatlichen Behörden übermäßig klassifiziert? Denn genau das tun sie. Sie klassifizieren übermäßig und verbieten der Öffentlichkeit den Zugang“, sagte der Republikaner Andy Biggs.

Elizondo bot zwei Erklärungen an. Zum einen könnte es sich um ein Überbleibsel aus der Zeit des Kalten Krieges handeln. Die USA wollten damals den Sowjets nicht offenbaren, was sie über ausländische Militärtechnologie wussten. Ebenso wenig wollten sie Informationen über ihre eigene Technologie preisgeben. Das Pentagon könne auch kein Interesse daran haben, Informationen über Probleme preiszugeben – einschließlich über Fälle von Eindringen in den US-Luftraum –, die sie nicht erklären können, fügte Elizondo hinzu.

Shellenberger erwähnte John Greenewald Jr., der The Black Vault betreibt, eine Online-Datenbank mit mehr als 3 Millionen Regierungsdokumenten, die über FOIA-Anfragen beschafft wurden. Greenewald sagte, dass die Behörden die Existenz bestimmter UAP-Datensätze oft geleugnet haben, um sie erst zuzugeben, nachdem er einen FOIA-Antrag gestellt hatte.

Die Marine beruft sich oft auf UAP-Sicherheitsklassifizierungsrichtlinien, um viele FOIA-Anfragen abzulehnen, sagte Greenewald der Epoch Times. Das Pentagon hat eine ähnliche Richtlinie.

Dies wurde am Beispiel von Videomaterial über abgeschossene mutmaßliche UAPs über Alaska im Jahr 2023 deutlich, das das Verteidigungsministerium geheim halten wollte. Im selben Jahr veröffentlichte das Pentagon jedoch Videos eines russischen Kampfjets, der eine US-amerikanische MQ-9-Reaper-Drohne zum Absturz brachte. Greenewald wies darauf hin, dass das gesamte Videomaterial der Reaper-Drohne von unbekannten Flugobjekten geheim bleibe, „damit die Fähigkeiten der Drohne nicht offengelegt werden“.

„Wenn man zu viel Geheimhaltung und zu viele Klassifizierungen hat und die Leute nicht offen und ehrlich sein wollen – sei es in Bezug auf UAP oder etwas anderes –, schwindet das Vertrauen der Öffentlichkeit“, sagte Greenewald.

Auf Anfrage der Epoch Times antwortete das Verteidigungsministerium, dass es das öffentliche Interesse an UFOs ernst nehme.

Dieser Bericht erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „5 Takeaways From Congressional UFO Hearing“ (deutsche bearbeitung mf)