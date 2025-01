6.900 Prozent Wertanstieg in wenigen Stunden: Trumps neue Krypto-Münze

Kurz vor seiner offiziellen Amtseinführung hat der gewählte US-Präsident Donald Trump eine eigene Meme-Kryptowährung eingeführt. Sie ist nach ihm benannt und trägt den Namen „$Trump“ oder „Official Trump“.

Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag, 18. Januar, löste einen Ansturm auf die neue Währung aus. Dieses hohe Interesse führte dazu, dass die Gesamtbewertung innerhalb weniger Stunden auf mehrere Milliarden Dollar anstieg.

In seinem Netzwerk Truth Social und später im Onlinedienst 𝕏 erklärte Trump, dass es sich bei den Trump-Coins [Anm. d. Red.: Münzen] um sogenannte Meme Coins handelt. Meme Coins sind eine Untergruppe der Kryptowährungen, die aus der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Phänomen im Internet Kapital schlagen. Im Gegensatz zu traditionellen Kryptowährungen haben Meme-Kryptowährungen keinen konkreten wirtschaftlichen oder transaktionalen Nutzen.

Die Kursnotierung der Kryptowährung begann am nächtlichen Samstagmorgen um 2 Uhr bei unter 1 Dollar (0,97 Euro) pro Coin. Aktuell liegt der Wert des $Trump bei rund 67,08 Euro (Stand: 19.01.2025, 12:07 Uhr). Das entspricht einem Anstieg von mindestens 6.900 Prozent.

the $trump market is in a strong uptrend with higher highs and lows. key resistance is around 70, and support was at 30 before the breakout. rsi indicates overbought conditions, but momentum remains strong. volume supports the trend, confirming bullish sentiment. pic.twitter.com/iQCffDGTof

— gemxbt (@gemxbt_agent) January 19, 2025