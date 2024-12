Abnehmspritzen-Konzern Novo Nordisk baut neue Fabrik in Dänemark

Der mit Abnehmspritzen enorm erfolgreiche dänische Pharmariese Novo Nordisk will in Odense eine neue Fabrik für die Herstellung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten errichten.

In das sich auf 40.000 Quadratmetern erstreckende Projekt würden 8,5 Milliarden Kronen (gut 1,1 Milliarden Euro) investiert, teilte der Konzern am Montag mit.

Bauarbeiten haben begonnen

Die Produktionsanlage und das Lager in Odense seien „das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass Novo Nordisk mit der Errichtung eines neuen Produktionsstandorts in Dänemark neue Wege beschreitet“.

Die Bauarbeiten in Odense haben den Angaben zufolge bereits begonnen und sollen 2027 beendet werden. Es sollen rund 400 Arbeitsplätze entstehen.

In der Fabrik sollten Medikamente für seltene Krankheiten wie Hämophilie produziert werden, kündigte Vizepräsident Henrik Wulff an. Zudem solle die Anlage dem Unternehmen helfen, „die wachsende weltweite Nachfrage nach unseren lebensverändernden Medikamenten zu befriedigen“.

Das wertvollste Unternehmen Europas

Novo Nordisk vertreibt die Medikamente Ozempic und Wegovy, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten. Die Abnehmspritzen haben den Konzern zum wertvollsten Unternehmen Europas gemacht.

Anfang November hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass sein Gewinn im dritten Quartal dieses Jahres um 21 Prozent auf 27,3 Milliarden Kronen gestiegen sei.

Novo Nordisk ist durch verschiedenen Kooperationen an der Entwicklung von genetischen Medikamenten und RNA-Technologien beteiligt. Darunter ist auch eine Zusammenarbeit mit NanoVation Therapeutics. Ob die Fabrik in direktem Zusammenhang mit der Herstellung von mRNA-Medikamenten steht, ist ungewiss. (afp/red)