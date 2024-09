Ärzte aus den USA und Brasilien unterstützen Gesetz gegen Organraub in China

34 Ärzte aus den Vereinigten Staaten und Brasilien haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich für den Falun Gong Protection Act (Gesetz zum Schutz von Falun Gong) aussprechen.

Dieser Gesetzesentwurf, der derzeit im US-Senat diskutiert wird, zielt darauf ab, Personen zu bestrafen, die an der gewaltsamen Organentnahme an inhaftierten Falun-Gong-Praktizierenden in China beteiligt sind. Ein ähnlicher Gesetzesentwurf wurde bereits im Juni vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet.

Die internationale Ärzteerklärung wurde während des dritten jährlichen Weltärztekongresses Doctors for Life in São Paulo, Brasilien, verabschiedet. Die Veranstaltung, die vom 6. bis 8. September stattfand, wurde in Zusammenarbeit mit der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance organisiert und zog Ärzte, Gesundheitsexperten und Journalisten an.

Falun Gong Protection Act

Der Falun Gong Protection Act würde es zur offiziellen Politik machen, die Zusammenarbeit mit China im Bereich der Organtransplantation zu vermeiden.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, dürften Ausländer, die an der erzwungenen Organentnahme beteiligt sind, nicht mehr in die USA einreisen und keine Finanztransaktionen dort mehr tätigen. Bereits ausgestellte Visa würden ihre Gültigkeit verlieren. Ferner sieht das Gesetz empfindliche Strafen vor: zivilrechtliche Bußgelder von bis zu 250.000 US-Dollar und strafrechtliche Sanktionen von bis zu einer Million US-Dollar sowie 20 Jahre Haft für die Täter.

In der in São Paulo unterzeichneten Erklärung heißt es:

„Angesichts der Tatsache, dass:

Falun Gong seit dem 20. Juli 1999 von der Kommunistischen Partei Chinas brutal verfolgt wird;

Falun Gong die Werte ‚Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht’ praktiziert, eine friedliche Disziplin ist und die massive Unterdrückung seiner Anhänger innerhalb und außerhalb Chinas ungerechtfertigt ist;

die Beweise für den erzwungenen Organraub an Gewissensgefangenen in China vollständig, glaubwürdig und unwiderlegt sind;

Dritte entsprechend ihren Fähigkeiten handeln können und sollten, um die hiermit beschriebenen Verbrechen zu stoppen;

der Falun Gong Protection Act in dieser Hinsicht eine lobenswerte Initiative ist.

Die Unterzeichner dieses Dokuments BESCHLIEßEN, die Verabschiedung des Falun Gong Protection Act im US-Kongress zu unterstützen und ähnliche Gesetzesinitiativen zu unterstützen, wie sie im Europäischen Parlament, im britischen Parlament und in den gesetzgebenden Organen der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten zu finden sind.“

Verfolgung von Falun Gong

Praktizierende von Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, werden in China seit 1999 brutal verfolgt. Sie werden verhaftet, inhaftiert, getötet und sind zur Zielscheibe für den gewinnbringenden Organraub durch die Kommunistische Partei Chinas geworden.

Diese Verbrechen wurden in investigativen Werken wie „Blutige Ernte” von David Kilgour und David Matas sowie „The Slaughter“ von Ethan Gutmann dokumentiert.

Im Jahr 2019 kam ein unabhängiges Tribunal in London nach Prüfung von Beweisen zu dem Schluss, dass in China in erheblichem Umfang Organraub stattgefunden hat, wobei Falun-Gong-Praktizierende die Hauptzielgruppe sind.

Die internationale Kritik an der Praxis des Organraubs an religiösen Minderheiten in China wächst. Sowohl in Europa als auch in den USA haben Abgeordnete diese Verbrechen bereits verurteilt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Dozens of Doctors From US and Brazil Declare Support for Falun Gong Protection Act“. (deutsche Bearbeitung mw)