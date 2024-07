Katar siegt – Frankfurt fällt zurück

Das Fluggastrechteportal Airhelp hat die Flughäfen der Welt bewertet und den Hamad International Airport in Katar zum Sieger gekürt. Mit einer Gesamtpunktzahl von 8,52 bei möglichen zehn Punkten sei der Flughafen in diesem Jahr „der beste der Welt“, wie das Unternehmen in Berlin am Dienstag mitteilte.

Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit

Kriterien sind Pünktlichkeit, Meinungen von Fluggästen sowie das Angebot an Essen und Geschäften. Deutschland taucht im Ranking das erste Mal auf Platz 32 mit dem Dortmunder Flughafen auf.

Nur knapp hinter dem Flughafen in Katar liegen der Flughafen Kapstadt in Südafrika mit 8,50 Punkten und der Flughafen Chubu in Japan mit 8,49 Punkten. Drei Flughäfen in Japan, jeweils zwei Flughäfen in Brasilien und Südafrika und jeweils ein Flughafen in Katar, im Oman und in den USA erhielten laut Airhelp Top-Bewertungen.

Der Sieger des vergangenen Jahres, der Flughafen Maskat im Oman, rutschte in diesem Jahr auf Platz sieben ab, erhielt aber dennoch eine gute Bewertung.

Die schlechtesten der Welt

Die schlechtesten Flughäfen der Welt liegen dem Airhelp-Ranking zufolge in Tunesien, Griechenland, Großbritannien und Serbien. Auf dem letzten Platz landete der Flughafen Tunis, gefolgt von Heraklion in Griechenland. Auch der Flughafen Frankfurt am Main ist im Ranking der schlechtesten Airports zu finden und belegt dort mit 6,99 Punkten den 18. Platz.

Am pünktlichsten landen die Flieger in Kapstadt, Brasilia und Panama-Tocumen. Besonders zufrieden sind die Reisenden am Flughafen in Nashville in den USA, während das beste Angebot an Restaurants und Geschäften den Angaben nach in Doha und Dubai zu finden ist. (afp/red)