„Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann traf“ – Melania Trump über den Wert der Familie

Die ehemalige First Lady Melania Trump hat am Sonntag, 14. Juli, eine Erklärung zum Attentat auf ihren Mann, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, abgegeben. Sie drückte ihr Mitgefühl mit den anderen Opfern des Vorfalls aus.

In ihrer Stellungnahme, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, schrieb Melania Trump: „Als ich sah, wie die Kugel meinen Mann Donald traf, wurde mir klar, dass mein Leben und das Leben von Barron [ihr gemeinsamer Sohn] kurz vor einer zerstörerischen Veränderung standen.“ Sie sei dankbar für den Einsatz der „mutigen Agenten des Secret Service“ und der Strafverfolgungsbehörden, die ihr eigenes Leben riskiert hätten.

Die ehemalige First Lady, die sich während des Präsidentschaftswahlkampfes ihres Mannes in der Öffentlichkeit weitgehend zurückgehalten hatte, rief die Amerikaner dazu auf, sich „über Hass“ und „geistlose Ideen, die zu Gewalt anstiften“, zu erheben.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstagabend in Pennsylvania eröffnete ein Schütze aus rund 120 Metern Entfernung das Feuer auf den ehemaligen Präsidenten. Eine Kugel durchschlug seine rechte Ohrmuschel.

Der Attentäter und ein Zuschauer starben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Als Täter identifizierte das FBI den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania. Ein Motiv für den Anschlag nannten die Strafverfolgungsbehörden noch nicht. Das FBI teilte mit, die Ermittlungen dauerten noch an.

Melania: „Jeder einzelne Politiker ist auch ein Mensch“

„Ein Monster, das meinen Mann als unmenschliche politische Maschine betrachtete, hat versucht, Donalds Leidenschaft auszulöschen – sein Lachen, seinen kreativen Geist, seine Liebe zur Musik und seine Inspiration“, sagte Melania Trump in ihrer Erklärung. „Der zentrale Aspekt im Leben meines Mannes – seine menschliche Seite – wurde unter der politischen Maschine begraben. Donald, der großzügige und fürsorgliche Mann, mit dem ich in den besten und schlimmsten Zeiten zusammen sein durfte.“

Melania Trump dankte auch den Menschen, die ihrer Familie in den letzten Stunden die Hand gereicht haben. Diese Menschen „haben sich daran erinnert, dass jeder Politiker auch ein Mensch mit einer liebenden Familie ist“.

„Wir alle wollen eine Welt, in der Respekt an erster Stelle steht, in der die Familie an erster Stelle steht und in der die Liebe über allem steht. Wir können diese Welt wiederherstellen“, sagte sie. „Jeder von uns verlangt, dass sie wiederhergestellt wird. Wir müssen darauf bestehen, dass Respekt wieder zur Grundlage unserer Beziehungen wird.

Sie fügte hinzu: „Wir dürfen nicht vergessen, dass Meinungsverschiedenheiten, Politik und politische Spiele nicht über die Liebe siegen. Unser persönliches, gesellschaftliches und lebenslanges Engagement – bis hin zum Tod – ist ernsthaft in Gefahr“.

Mehrere Familienmitglieder haben ihre Gefühle geäußert

Auch andere Mitglieder der Familie Trump äußerten sich nach dem Attentat. Ivanka Trump, die älteste Tochter des ehemaligen Präsidenten, schrieb in den sozialen Medien, sie sei dem Secret Service für seine schnelle Reaktion dankbar und bete für das Land.

Ivankas Mutter, Trumps Ex-Frau Ivana, war am Sonntag vor zwei Jahren gestorben. In einem Facebook-Beitrag schrieb Ivanka Trump, sie sei überzeugt, dass ihre Mutter ihrem Vater zum Zeitpunkt des Attentats vom Himmel aus beigestanden habe.

Trumps ältester Sohn Donald Trump Jr. postete nach der Schießerei ein Foto seines Vaters mit geballter Faust und erhobenem Arm. „Er wird niemals aufhören, für die Rettung Amerikas zu kämpfen“, schrieb er auf X. Sein zweitältester Sohn, Eric Trump, kommentierte dasselbe Bild und schrieb, sein Vater sei „der Kämpfer, den Amerika braucht“.

Attentat von beiden großen Parteien verurteilt, Trump bereit für Nominierung

US-Präsident Joe Biden und eine Reihe republikanischer und demokratischer Politiker verurteilten das Attentat. Einige forderten die Mitglieder beider Parteien auf, von aufrührerischer politischer Rhetorik abzusehen. „Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in Amerika. Das ist krank“, sagte der Präsident am Samstag vor Journalisten nach einer Krisensitzung in Delaware.

Der Anschlag vom Samstag war der erste größere Attentatsversuch auf einen amtierenden oder ehemaligen Präsidenten seit Präsident Ronald Reagan 1981 in Washington angeschossen und verletzt wurde.

Trump hat seine Pläne nach dem Attentat nicht geändert. In mehreren Erklärungen bestätigte der ehemalige Präsident seine Teilnahme am Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee, der am Montag, den 15. Juli beginnt.

Michael Whatley, Vorsitzender des republikanischen Nationalkomitees, erklärte am Sonntag gegenüber „Fox News“, dass er mit dem Secret Service und „40 verschiedenen Strafverfolgungsbehörden“ zusammenarbeite, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Melania Trump Issues Statement After Assassination Attempt on Husband“. (deutsche Bearbeitung fe)