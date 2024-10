Ankara: 4 Tote bei Anschlag auf Rüstungsunternehmen – „2 Terroristen neutralisiert“

Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der Türkei sind Präsident Recep Tayyip Erdogan zufolge vier Menschen ums Leben gekommen.

14 Menschen seien bei dem Angriff in einem Außenbezirk der Hauptstadt Ankara verletzt worden, sagte der türkische Staatschef.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte, es seien zwei „Terroristen neutralisiert“ worden, ein Mann und eine Frau. Dabei blieb zunächst unklar, ob die Angreifer festgenommen oder getötet wurden. Ihre Identität werde noch geklärt.

In einem X Post schrieb Yerlikaya: „Möge Gott unseren Märtyrern gnädig sein; ich wünsche unseren Verletzten eine baldige Genesung.“

🚨 Additional footage from the Ankara attack reveals a gunman at the scene, targeting one of Turkey’s largest defense companies, Turkish Aerospace Industries. https://t.co/ojZrMelagt pic.twitter.com/8KVK37Xzyk

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 23, 2024