Anwaltslizenz-Entzug für Rudy Giuliani wegen Aussagen zur US-Wahl 2020

Dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani wurde die Anwaltslizenz entzogen, weil er die Wahl 2020 angefochten hatte, bei der der damalige Präsidentschaftskandidat Joe Biden den amtierenden Präsidenten Donald Trump besiegte.

Ein New Yorker Berufungsgericht erklärte am Dienstag, die Anklage sei erhoben worden, nachdem Giuliani in seiner Rolle als Anwalt des ehemaligen Präsidenten „nachweislich falsche und irreführende Aussagen gegenüber Gerichten, Gesetzgebern und der breiten Öffentlichkeit“ gemacht habe.

„Diese falschen Aussagen wurden gemacht, um die Behauptung des Beklagten zu untermauern, dass der Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 aufgrund von weitverbreitetem Wahlbetrug seinem Mandanten gestohlen wurde“, so das Berufungsgericht.

Im Jahr 2021 wurde Giulianis Lizenz „bis auf Weiteres“ ausgesetzt, so das Berufungsgericht.

Das Attorney Grievance Committee (AGC), vergleichbar mit den deutschen Rechtsanwaltskammern, reichte „eine Petition mit 20 Anschuldigungen“ ein, die mit Giulianis vermeintlichem Fehlverhalten, das seiner vorläufigen Suspendierung zugrunde lag, in Zusammenhang standen.

Im Jahr 2023 folgte eine sechstägige Anhörung zur Haftung, in der 16 Anklagen gegen den ehemaligen Bürgermeister erhoben wurden.

Giuliani verteidigte sich laut dem Berufungsgericht damit, dass er nicht gewusst habe, dass seine Aussagen falsch waren. Er habe die von ihm aufgestellten Behauptungen für wahr gehalten und mit ihnen seine These der gestohlenen Präsidentschaftswahlen 2020 untermauern wollen.

Der AGC-Referent wies das zurück, was das Berufungsgericht als Giulianis „mangelndes Wissen – gutgläubige Verteidigung“ bezeichnete, und konterte stattdessen, dass er „wissentlich Unwahrheiten“ mit der „Absicht zu täuschen“ verbreitet habe.

„In Bezug auf vier der bewiesenen Anklagepunkte stellte der Referent außerdem fest, dass die wissentlichen Unwahrheiten unter Eid gegenüber bestimmten staatlichen Gesetzgebern, Gerichten und dem AGC gemacht wurden und diese Handlungen beruflichen Fehlverhaltens auch Verstöße gegen die Strafrechtsbestimmungen gegen Meineid darstellten“, so das Berufungsgericht.

Der AGC verwies auf eine Pressekonferenz im November 2020 im nationalen Hauptquartier der Republikaner, bei der Giuliani behauptete, dass Wähler aus Camden, New Jersey, nach Philadelphia gebracht wurden, um illegal zu wählen.

Gericht: Keine Beweise

Giuliani räumte ein, dass er keine Beweise für die Behauptung des Wählerbusses habe.

„Während seiner Anhörung vor dem AGC am 29. September 2022 sagte der Beklagte jedoch aus, dass er keine Beweise dafür vorlegen könne, dass Menschen im Jahr 2020 mit Bussen von Camden nach Philadelphia gebracht wurden, und er sich auch nicht daran erinnern könne, dass ihm jemand gesagt habe, dass solche Bustransfers stattgefunden haben“, sagte das Berufungsgericht. „In seiner Antwort auf die Anklageschrift änderte der Angeklagte seine Geschichte geringfügig und erklärte, er könne sich nicht daran erinnern, wer ihm von den angeblichen Busfahrten bei der Wahl 2020 erzählt habe.“

Später behauptete Giuliani, dass Bustransfers „allgemein bekannt“ seien und diese Methoden des Wählerbetrugs in Städten im ganzen Land stattgefunden hätten.

Laut dem Berufungsgericht konnte Giuliani jedoch keine Verhaftungen oder Verurteilungen im Zusammenhang mit diesem speziellen Wahlbetrugsschema anführen.

Giuliani behauptete auch, dass es in Philadelphia weitverbreiteten Wählerbetrug gegeben habe, was „ein Beweis für endemischen Wahlbetrug in dieser Stadt“ sei.

Der AGC-Referent befand jedoch, dass es sich bei Giulianis Behauptungen „nicht um bloße Übertreibungen, sondern um Unwahrheiten handelte, mit denen er seine Zuhörer täuschen wollte“.

RICO-Anklagen

Giuliani sieht sich nun mit einer eigenständigen Anklage nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) in Georgia konfrontiert, weil er sich angeblich verschworen hatte, die Wahlen 2020 zu stürzen.

Im April bestätigte ein Bundesrichter die Entscheidung einer Jury in einem anderen Fall, dass Giuliani 148 Millionen Dollar (138 Millionen Euro) Schadenersatz an zwei Wahlhelferinnen – Ruby Freeman und ihre Tochter Wandrea „Shaye“ Moss – in Fulton County, Georgia, zahlen muss.

Ein Bundesrichter hatte ihn wegen Verleumdung verurteilt, nachdem er behauptet hatte, die beiden Frauen hätten bei den Präsidentschaftswahlen 2020 Wahlbetrug begangen – eine Behauptung, die Giuliani aufrechterhielt.

Konkret behauptete er, dass Freeman und Moss nach dem Ende der Auszählung in der Wahlnacht Stimmzettel aus Koffern entnommen hätten, die unter den Tischen versteckt waren.

Das Büro des Staatssekretärs von Georgia leitete eine Untersuchung ein, bei der sowohl das FBI als auch das Georgia Bureau of Investigation feststellten, dass es „keine Beweise für Betrug“ gab. Sie erklärten den Koffer mit den Stimmzetteln mit dem Verfahren das das Wahlamt von Fulton County für die Auszählung nutzte. Bei diesem bewahrte es die Wahlurnen unter den Tischen auf, „um sie in einer bestimmten Reihenfolge zu haben, um die Stimmzettel während des Auszählungsprozesses zu überwachen und zu verfolgen, damit die Wahlhelfer wussten, wo sie am nächsten Tag beginnen mussten.“

„Es wurden keine Beweise dafür vorgelegt, dass Freeman oder Moss von dem festgelegten Verfahren abgewichen sind“, heißt es in dem Bericht. Giuliani meldete nach der Entscheidung der Jury im Jahr 2023 Konkurs an.

In Arizona hat Generalstaatsanwalt Kris Mayes vor Kurzem gegen Giuliani und 17 Mitangeklagte Anklage erhoben, weil sie sich angeblich verschworen hatten, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump während der Präsidentschaftswahlen 2020 in betrügerischer Absicht zum Sieger in diesem Bundesstaat zu erklären.

