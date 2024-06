Argentinien: Reformpaket und „Kulturkampf“ – Gewaltproteste gegen Präsident Milei und Angriff auf den Kongress

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine weitere Kredittranche für Argentinien in Höhe von fast 800 Millionen Dollar gebilligt. Das Sparprogramm von Präsident Javier Milei sei „fest auf Kurs“, erklärte der IWF am Donnerstag in Washington. Deshalb könnten nun 793 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) ausgezahlt werden, berichten dieser Tage die Nachrichtenagenturen.

Insgesamt hat der IWF Argentinien damit mehr als 41 Milliarden Dollar geliehen. „Die guten Nachrichten setzen sich fort“, kommentierte Milei die Entscheidung. Am Donnerstagmorgen stimmte der Senat für Mileis Reformpaket, das nun noch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden muss.

Die Wirtschaftszeitung „El Economista“ meint: „Der Markt reagierte nach dem Ja des Senats großartig, was mit einem weiteren Rückgang der Inflation einherging. Der Dollar fiel und Aktien und ADRs verbesserten sich, Anleihen erholten sich, wobei das Länderrisiko 180 Punkte niedriger war als vor einer Woche.“

Reformpaket-Abstimmung von Gewalt überschattet

Zuvor ging es vor dem argentinischen Parlamentsgebäude in Buenos Aires heiß her: Autos in Flammen, brennende Mülltonnen und fliegende Steine – Hunderte Sicherheitskräfte gingen am Mittwoch, 12. Juni gegen regierungskritische Demonstranten vor, die versuchten, die Zäune um das Kongressgelände zu überwinden. Ein Bus des Radiosenders Cadena 3 wurde angezündet. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Vor allem linke Parteien, Gewerkschaften und soziale Organisationen kritisieren das Gesetzesvorhaben scharf. Sie werfen dem Präsidenten eine unsoziale Politik vor. Bis zum Mittwochabend konnten die Demonstranten zurückgedrängt werden. Begonnen hatte alles als friedlicher Protest gegen Mileis umfassendes Reformpaket, das zu diesem Zeitpunkt im Senat debattiert wurde. Dann eskalierten Teile der Demonstranten.

Die Nachrichtenseite „Todo Noticias“ veröffentlichte auf X ein emotionales Statement des Journalisten Orlando Morales, des staatlichen Senders Cadena 3 angesichts der Gewalt auf den Straßen: „Das ist beunruhigend: Ich möchte kein solches Land für meine Kinder“. Morales sagte noch: „So böse Menschen kann es nicht geben: Man kann so denken, ich anders … aber wir müssen einen Dialog führen.“

„Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos“: así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. „No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra… pero hay que dialogar“, subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

Argentiniens Sicherheitsministerin Patricia Bullrich versicherte auf X: „Wir werden alle Verbrechen bekämpfen, die die Produktivität beeinträchtigen. Wir werden nicht zulassen, dass die Eingänge von Unternehmen blockiert werden, um sie an der Produktion zu hindern. Mit Rechtssicherheit, die Investitionssicherheit gibt, wird sich Argentinien wirtschaftlich weiterentwickeln, es wird vorankommen und wir werden einen Paradigmenwechsel erreichen: von einem Land, das nicht wächst, zu einem, das wächst.“

SEGURIDAD PRODUCTIVA Vamos a combatir todos los delitos que perjudican a la productividad. No vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas para impedirles producir. Con seguridad jurídica, dándole seguridad a la inversión, Argentina se va a desarrollar… pic.twitter.com/FJYDBMYRUa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2024

In den sozialen Medien wurde eine Stellungnahme des Präsidialamtes veröffentlicht, in der es hieß: „Das Präsidialamt beglückwünscht die Sicherheitskräfte zu ihrer herausragenden Leistung bei der Unterdrückung der terroristischen Gruppen, die mit Stöcken, Steinen und sogar Granaten versucht haben, einen Staatsstreich durchzuführen und die normale Arbeit des Kongresses anzugreifen.“ Demian Reidel, Vorsitzender des Beirats des Präsidenten, erklärte auf X: „Dieses Gesetz ist ein Schlüsselelement für den Aufschwung des Landes.

Land abheben kann. Diese Freude wird durch die heutige Gewalt getrübt. Dieses Grauen wurde von der Kaste verübt, die ihre Privilegien gegen das Land und seine Bürger verteidigt.

Die Verbrecher von heute müssen ins Gefängnis und dürfen nie wieder gewählt werden.“

Die „Buenos Aires Times“ berichtet, dass bei den Protesten mindestens 18 Personen festgenommen wurden. Die Polizei erklärte, unter den Festgenommenen sei ein 41-jähriger Mann, „der im Besitz einer Handgranate war“. Es seien Molotowcocktails geworfen und zwei Autos in Brand gesetzt worden. Wie „Bloomberg“ berichtet, seien nach Angaben lokaler Medien vom Mittwoch Dutzende Menschen festgenommen worden und mindestens neun ins Krankenhaus eingeliefert worden, darunter auch mehrere Mitglieder des Unterhauses des Kongresses.

Die Nachrichtenagentur AFP spricht von fünf Abgeordneten der Opposition, die nach einem Pfefferspray-Einsatz der Polizei im Krankenhaus behandelt wurden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gehörten diese zu insgesamt sieben Pfefferspray-Verletzten im Krankenhaus. Das Sicherheitsministerium meldete nach AFP-Angaben neun verletzte Polizisten.

Milei spricht vom „Sieg des argentinischen Volkes “

In der Präsidal-Erklärung wird indes nicht nur auf die chaotische Lage auf den Straßen beim Kongress eingegangen, sondern auch auf den knappen Sieg für das Spar- und Wirtschaftspaket, errungen mit der entscheidenden Stimme der Vizepräsidentin im Senat: „Trotz der Herausforderungen, wie die Angriffe der Terrorgruppen auf den Kongress und der Widerstand der politischen Elite, markiert dies einen Sieg des argentinischen Volkes und den ersten Schritt zur Wiederherstellung unserer Größe mit der ehrgeizigsten Gesetzesreform der letzten vierzig Jahre“.

habemus ley bases. Ganó la libertad, ganó el orden, ganó la democracia.

Vamos Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/Bt7iJqLWD2 — Javier Milei Presidente (@JMilei__) June 13, 2024

Laut „Bloomberg“ seien die beschlossenen wirtschaftlichen Änderungen Mileis größte gesetzgeberische Leistung bisher. Das erheblich überarbeitete Gesetz enthalte Maßnahmen, das Land für Arbeitgeber und Unternehmen attraktiver zu machen. Das Medienhaus zitiert Marcelo García, Lateinamerika-Direktor bei der politischen Risikoberatung Horizon Engage: „Dies ist eine positive Entwicklung für Investoren, die in Bezug auf Argentinien noch immer abwarten“, hatte García per E-Mail verlautbart.

Rising number of bright spots in emerging markets https://t.co/26bluS2c3T | opinion — Financial Times (@FT) June 14, 2024

Elon Musk prognostiziert „massives Wirtschaftswachstum“

Tesla-Chef Elon Musk sprach Milei bei einer Rede vor dem Washingtoner Cato-Institute seine volle Unterstützung zu und prophezeite Argentinien „massives Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Optimismus“, wie es das Land seit 100 Jahren nicht mehr erlebt habe.

🇺🇲🇦🇷 | Elon Musk (@elonmusk) habló en el Instituto Cato y elogió al Presidente @JMilei: „Tiene todo nuestro apoyo. Mi predicción es que Argentina tendrá un masivo crecimiento en la economía, prosperidad y optimismo como no hubo en 100 años“. pic.twitter.com/yAKbH1A4mR — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 12, 2024

Mileis Reformen

Präsident Javier Milei wurde im November 2023 zum Präsidenten Argentiniens gewählt und kündigte sogleich weitreichende Reformen für das ganze Land an. Argentinien leidet seit Langem unter einer schweren Wirtschaftskrise, die jährliche Inflation liegt derzeit bei fast 300 Prozent. Die Herausforderungen für Milei sind groß, offenbar aber von Erfolg gekrönt. Milei veröffentlichte einige Zahlen zu den monatlichen Inflationszahlen und betont: „FAKT: Die Inflation von 4,2 % im Mai ist die niedrigste Inflation seit Januar 2022. Und das alles vor dem Hintergrund ehrlicher Preise und Tarife. Der Einsatz aller Argentinier zahlt sich aus.“

DATO: La inflación de 4,2% de mayo es la inflación más baja desde enero 2022. Todo esto en un contexto de sinceramiento de precios y tarifas. El esfuerzo de todos los argentinos está valiendo la pena. pic.twitter.com/MNS6txRfw5 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 13, 2024

Im Zuge der parlamentarischen Verhandlungen sah sich Mileis regierende Minderheitspartei La Libertad Avanza jedoch gezwungen, die Zahl der ursprünglich geplanten Gesetzesartikel von über 600 auf 238 zu reduzieren, wie die argentinische Zeitung schreibt.

Zu den Maßnahmen gehört die Verhängung eines einjährigen wirtschaftlichen Ausnahmezustands, der es Milei erlaubt, staatliche Behörden aufzulösen und die Privatisierung von rund einem Dutzend Staatsunternehmen einzuleiten. Außerdem will Milei spezielle Renten kürzen und Arbeitnehmerrechte beschneiden. Außerdem sind Steuererleichterungen für Investoren vorgesehen.