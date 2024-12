EU-Außenminister nach Treffen in Berlin: Weg der Ukraine in die NATO ist „unumkehrbar“

„Wir werden die Ukraine weiterhin auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration, einschließlich einer NATO-Mitgliedschaft, unterstützen“, betonten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens, Italiens und die EU-Außenbeauftragen Kaja Kallas nach einem Treffen in Berlin am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Bei dem Treffen war auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dabei.

Die Außenminister verurteilten in ihrer Erklärung, dass Russland seinen Angriffskrieg „durch brutale und vorsätzliche Angriffe auf ukrainische Städte und wichtige zivile Infrastruktur, durch die Entsendung von Truppen der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea und durch den Einsatz ballistischer Mittelstreckenraketen (…)“ eskaliere.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine befinde sich nach tausend Tagen an einem „Wendepunkt“, erklärten die Minister und betonten, das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung weiter zu unterstützen.

„Wir werden die militärische, wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Ukraine verstärken, unter anderem durch die Mobilisierung zusätzlicher europäischer Mittel“, hieß es weiter. Ein Kredit von rund 50 Milliarden Dollar (rund 47 Milliarden Euro) der G7 werde der Ukraine helfen, dringende Bedürfnisse, „auch militärischer Art“, zu decken. „Wir sind weiterhin entschlossen, in Abstimmung mit internationalen Partnern die Ukraine bei der Instandsetzung, Erholung und dem Wiederaufbau zu unterstützen“, erklärten die Minister.

Die Außenminister verkündeten zudem, weiter Druck auf die Einnahmequellen des Kreml auszuüben, „auch im Energiesektor“. Mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen hieß es, diese könnten nicht ohne die Ukrainer selbst sowie die Europäer an ihrer Seite stattfinden. (afp)