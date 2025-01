Auto-Attacke in New Orleans wird international verurteilt – Scholz kondoliert

„Das sind schlimme Nachrichten aus New Orleans, die uns erreichen“, erklärte Scholz im Onlinedienst X. „Fröhlich feiernde Menschen werden durch sinnlosen Hass aus dem Leben gerissen oder verletzt.“ Die Bundesregierung trauere mit den Familien und Freunden der Opfer und wünsche allen Verletzten schnelle Genesung.

Deutschlands Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, erklärte im Onlinedienst Bluesky, er sei „schockiert“ über die „entsetzlichen Ereignisse in New Orleans“. Deutschland habe gerade erst einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt erlebt, verwies er auf den Auto-Angriff in Magdeburg. Deutschland stehe an der Seite der USA und verurteile „derartige Gewaltakte“.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas drückte den Opfern das Mitgefühl der Europäischen Union aus. „Während die Behörden ihre Ermittlungen fortsetzen, stehen wir in dieser tragischen Zeit in voller Solidarität mit den Opfern und ihren Familien“, erklärte Kallas am Mittwoch im Onlinedienst X. Es gebe „keine Entschuldigung für Gewalt dieser Art“, sie sei „zutiefst bestürzt über den vorsätzlichen Angriff auf Menschen, die in New Orleans Silvester gefeiert haben“.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte auf X, er sei in Gedanken bei „den Familien der Opfer und bei den Verletzten sowie bei dem amerikanischen Volk, dessen Leid wir teilen“. Er verwies zudem darauf, dass die von französischen Siedlern zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtete Stadt New Orleans den Franzosen „am Herzen liegt“. Diese Stadt sei nun „von Terrorismus erschüttert“ worden.

In der Silvesternacht war in New Orleans ein Mann mit seinem Pickup im Ausgehviertel French Quarter in eine Menschenmenge gerast und hatte mindestens zehn Menschen getötet. Mindestens 35 weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Später wurde der Mann bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Nach Angaben der US-Bundespolizei FBI wurde im Auto des US-Bürgers eine Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden.

Die Ermittler sprachen von einer „terroristischen Tat“ und gingen davon aus, dass der 42-jährige mutmaßliche Täter, ein ehemaliger Soldat, nicht allein handelte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf X, er sei „entsetzt“ über die Tat. Sein Land stehe „an der Seite des amerikanischen Volkes“ und verurteile die Gewalt. „Gewalt, Terrorismus und jegliche Bedrohung für das menschliche Leben haben keinen Platz auf unserer Erde und dürfen nicht toleriert werden“, fügte Selenskyj hinzu.

Auch der israelische Außenminister Gideon Saar kondolierte den Familien der Opfer. Er wünsche „zwei israelischen Verletzten und allen Verletzten eine schnelle Genesung“, fügte er hinzu. (afp)