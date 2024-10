Beirut: Angriffe auf das Hauptquartier des Geheimdienstes der Hisbollah

Israel hat in der Nacht zum Freitag neue Luftangriffe auf den Süden von Beirut geflogen. Die israelische Armee habe elf Mal in Folge die südlichen Vororte der libanesischen Hauptstadt angegriffen, hieß es aus dem Umfeld der Hisbollah.

Die Vororte gelten als Hochburgen der pro-iranischen Miliz. Angesichts wachsender Befürchtungen vor einem großen regionalen Krieg im Nahen Osten sagte US-Präsident Joe Biden, ein umfassender Krieg sei noch vermeidbar.

Angriff auf das Hauptquartier des Geheimdienstes der Hisbollah

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von „mehr als zehn aufeinanderfolgenden Angriffen“ bei „einem der schwersten Angriffe auf die südlichen Vororte seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Libanon“.

Bei ihren Angriffen in der Region Beirut traf die israelische Armee nach eigenen Angaben am Donnerstag das Hauptquartier des Geheimdienstes der Hisbollah.

Israelische Kampfflugzeuge hätten am Nachmittag „Ziele angegriffen, die zum Geheimdienst-Hauptquartier der Hisbollah in Beirut gehören“, erklärte die israelische Armee.

Darunter seien auch Mittel zur Informationssammlung, Kommandozentren und andere Infrastruktur gewesen. Die Armee veröffentlichte dazu ein Video, das die Zerstörung eines Gebäudes offenbar auf einem Hügel zeigt.

Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP hörten laute Detonationen in Beirut. AFP-Aufnahmen zeigten Feuerbälle und dichten Rauch am Angriffsort. Die Angriffe seien bis in die Bergregionen außerhalb Beiruts zu hören gewesen, meldete NNA.

Hisbollah greift ebenfalls weiterhin an

Auch die Hisbollah griff Israel am Donnerstag weiter an. Eigenen Angaben zufolge feuerte sie Raketen auf die nordisraelische Stadt Tiberias ab.

Die Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres mit regelmäßigen Raketenangriffen aus dem Libanon eine zweite Front gegen Israel eröffnet. In den vergangenen Tagen nahm der Hisbollah-Beschuss weiter zu, insbesondere nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah vergangene Woche.

In der Nacht zum Dienstag startete Israel auch einen „begrenzten“ Bodeneinsatz im Süden des Libanon. Durch einen israelischen Luftangriff an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien ist nach Angaben der libanesischen Regierung die wichtigste Straßenverbindung zwischend den beiden Ländern blockiert worden.

Die Straße zu dem Grenzübergang, über den zuletzt tausende Menschen aus dem Libanon nach Syrien geflohen seien, sei „unterbrochen“, sagte Verkehrsminister Ali Hamieh.

Israel wirft der libanesischen Hisbollah-Miliz vor, auf dieser Route Waffen zu transportieren. Hunderttausende Menschen wurden innerhalb des Libanon vertrieben, mehr als 300.000 Menschen flohen nach libanesischen Angaben vor den Angriffen nach Syrien.

Am Dienstagabend griff der Iran Israel mit rund 200 Raketen an – zum zweiten Mal nach einem ersten direkten Angriff mit hunderten Drohnen und Raketen im April.

Vom Iran hieß es, der Raketenangriff sei eine Antwort auf die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah und von Hamas-Chef Ismail Hanija Ende Juli in Teheran, die Israel zugeschrieben wird.

USA und Israel beraten über möglichen Angriff auf Iran

Als Reaktion auf den massiven iranischen Raketenangriff erwägen Israel und die USA nach Angaben von US-Präsident Biden Angriffe auf die Ölinfrastruktur im Iran.

Es gebe Gespräche darüber, sagte er auf die Frage eines Journalisten, ob er israelischen Attacken auf iranische Ölanlagen zustimmen würde. Israel hatte Vergeltung für den Raketenangriff des Iran angekündigt. Biden erklärte, die USA würden einen israelischen Angriff auf Atomanlagen im Iran nicht unterstützen.

„Ich glaube nicht, dass es einen umfassenden Krieg geben wird. Ich denke, wir können ihn vermeiden“, versicherte der US-Präsident. Es gebe aber „noch viel zu tun“.

Im Iran will der oberste geistliche Führer, Ayatollah Ali Chamenei, am Vormittag das Freitagsgebet leiten und eine Predigt halten. Das seltene Ereignis – es ist Chameneis erste Freitagspredigt seit fast fünf Jahren – findet drei Tage vor dem ersten Jahrestag des beispiellosen Großangriffs der Hamas auf Israel statt und könnte Hinweise auf die Pläne des Iran geben.

Experte: Israels Vorgehen im Libanon ähnelt Gaza-Taktik

Statt die Erfahrungen vorheriger Bodenoffensiven im Südlibanon von 1978 und 2006 zu wiederholen, die Israel keine dauerhaften Sicherheitsgewinne brachten, ähnele Israels aktueller Krieg im Libanon eher dem Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen, sagte Sanam Vakil, Leiter des Nahostprogramms der Londoner Denkfabrik Chatham House, der US-Zeitung.

„Ich gehe davon aus, dass sie, wie im Gazastreifen, die Drohung einer langfristigen Präsenz als Verhandlungsinstrument nutzen werden“, so Vakil.

Die Hisbollah hat sich bisher jedem israelischen Druck widersetzt, ihren Raketenbeschuss vom Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zu entkoppeln. Sie will erst bei einer Waffenruhe in Gaza die Angriffe einstellen.

Die monatelangen Bemühungen der USA, Katars und Ägyptens um eine Waffenruhe im Gazastreifen sind bisher im Sande verlaufen. Die USA als Israels wichtigster Verbündeter verteidigten Israels jüngste Angriffe im Libanon.

USA verteidigen Israels Vorgehen im Libanon

„Nichts, was wir bisher gesehen haben, lässt uns zu dem Schluss kommen, dass sie etwas anderes tun, als eine terroristische Organisation anzugreifen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

Auf Fragen von Journalisten, ob Washington mit Blick auf die Gefährdung der Zivilbevölkerung das Vorgehen Israels im Libanon stillschweigend billige, entgegnete Miller: „Es ist nicht so, dass wir einzelne Angriffe genehmigen. Aber wir billigen das Recht der israelischen Regierung, sich gegen eine Terrororganisation zu verteidigen.“

