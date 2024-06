Bekannter britischer Fernsehmoderator in Griechenland verschwunden

Ein bekannter britischer Fernsehmoderator ist auf Griechenland verschwunden. Nach Michael Mosley werde intensiv auf der Insel Symi gesucht, teilte am Freitag die Polizei mit. Die Ehefrau des Verschwundenen habe am Mittwochabend Alarm geschlagen. Seitdem werde nach dem 67-Jährigen gesucht, die Suche sei am Freitag nochmals verstärkt worden.

Mosley war nach Angaben seiner Frau auf der Ägäis-Insel am Mittwoch zu einem Küstenspaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Medienberichten zufolge geht die Polizei allen Möglichkeiten nach, unter anderem einem Unfall.

Der Bürgermeister von Symi, Lefteris Papakalodoukas, sagte in Medien, dass die Region „als schwierig gilt, weil sie sehr felsig ist“. Zudem verwies er auf die „unerträgliche Hitze“ der vergangenen Tage.

Griechenland leidet derzeit unter einer für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Hitzewelle. Die Temperaturen stiegen so hoch wie nicht zuvor in einer ersten Juni-Woche. Auf Symi stieg das Thermometer teilweise auf über 39 Grad Celsius.

Mosley ist ein bekannter britischer Fernsehmoderator und Medizinjournalist. Er tritt regelmäßig Sendungen auf und drehte mehrere Dokumentationen. (afp)