Biden nach Attentat auf Trump: „Normalisierung von Gewalt nicht zulassen“

In eine Rede an die Nation hat US-Präsident Joe Biden am Sonntagabend, 14.7., zu einer Mäßigung der politischen Rhetorik in den USA gemahnt. Anlass war der Attentatsversuch auf seinen Gegenkandidaten, den vormaligen Präsidenten Donald Trump, am Samstagabend. Trump selbst überlebte den Anschlag, ein Veranstaltungsbesucher starb jedoch, nachdem ein 20-Jähriger von einem Dach nahe dem Versammlungsgelände aus das Feuer eröffnet hatte.

Ein Beitrag auf X illustriert, wie knapp der 45. Präsident der USA einem wahrscheinlich tödlichen Kopfschuss entkommen ist:

REPORT: Donald Trump says a last millisecond head tilt likely saved his life as slowed-down footage shows the bullet grazing his ear.

If Trump hadn’t moved his head, the bullet would likely have hit the rear of his head, ending his life.

Trump says he turned his head to look at… pic.twitter.com/uXIEjHIcRA

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024