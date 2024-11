Biden: Niemand kann Energiewende in den USA rückgängig machen

US-Präsident Joe Biden hält die Energiewende in seinem Land trotz des Wahlsiegs des Republikaners Donald Trump für unumkehrbar.

Er werde seinem republikanischen Nachfolger und seinem Land „ein starkes Fundament hinterlassen, auf dem sie aufbauen können, wenn sie sich dafür entscheiden“, sagte Biden am 17. November bei einem Besuch in der brasilianischen Amazonasregion.

„Einige mögen versuchen, die saubere Energie-Revolution, die in Amerika im Gange ist, zu leugnen oder zu verzögern. Aber niemand – niemand – kann sie rückgängig machen“, betonte der scheidende Präsident in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas.

Biden auf Gipfeltreffen in Südamerika

Biden befindet sich auf seiner letzten Reise durch Südamerika, bevor er sein Amt im Januar an den wiedergewählten Ex-Präsidenten Trump übergibt, der den Einfluß des Menschen auf Klimaveränderungen anders sieht und stärker auf fossile Energien setzen will.

Biden besucht das Amazonasgebiet zwischen seiner vorherigen Teilnahme an einem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Peru und dem G20-Gipfel in Brasilien, der am Montag beginnt und an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt.

Biden will in der Amazonasregion auch eine Erklärung unterzeichnen und eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz des Regenwaldes verkünden.

Dies fällt mit der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan zusammen, die noch eine Woche lang läuft. Dort ist die finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern bei den Folgen von Klimaveränderungen ein zentrales Thema.

(afp/red)