Biden wird zumindest kurz zum Trump-Fan

Bei einem Besuch im US-Bundesstaat Pennsylvania hat sich der scheidende US-Präsident Joe Biden eine rote Kappe mit der Aufschrift „Trump 2024“ aufgesetzt.

Das Weiße Haus erklärte am Mittwoch (Ortszeit), diese Geste der „Geschlossenheit“ sei anlässlich des Jahrestags der Anschläge vom 11. September 2001 erfolgt.

Bei einem Treffen am Mittwoch mit Feuerwehrleuten in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania zum Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September reichte ein Trump-Anhänger Biden das Käppi.

Der 81-Jährige, der selbst ein schwarzes Käppi trug, nahm das rote und setzte es auch noch auf. In dem folgenden Tweet finden Sie eine Videoaufzeichnung des Vorfalls.

NEW: Full exchange of the incident leading up to Joe Biden putting on a Trump 2024 hat.

Biden: „Sure, I’ll autograph [a hat].“

Man: „You remember your name?“

Biden: „I don’t remember my name… I’m slow.“

Biden: „Yeah, I’m an old guy… You would… pic.twitter.com/yQcCXmtzIZ

