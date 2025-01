Brand in Rathaus in Paris: Dach und Glockenturm schwer beschädigt

In Paris ist ein historisches Rathaus durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Die Flammen zerstörten in der Nacht zum Montag vor allem das Dach und den Glockenturm des Rathauses des zwölften Arrondissements im Südosten der französischen Hauptstadt, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Bei dem Brand wurde aber niemand verletzt, die Ursache war zunächst unklar.

Das Feuer war den Angaben zufolge kurz nach 3:00 Uhr morgens in dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute brauchten mehr als drei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Pariser Stadtverwaltung erklärt, das Dach des Rathauses sei „schwer beschädigt“ und der Glockenturm einsturzgefährdet. Der Pariser Polizeichef Laurent Nuñez sagte im Radiosender RTL, es werde wahrscheinlich mehrere Tage dauern, um die Statik des Turms beurteilen zu können.

Bei vielen Menschen in Paris weckte das Feuer Erinnerungen an die Brandkatastrophe in Notre-Dame: Die weltbekannte Kathedrale war im April 2019 durch ein Großfeuer stark beschädigt worden. Der gesamte Dachstuhl brannte ab, der Vierungsturm stürzte brennend ins Kirchenschiff. Dank großzügiger Spenden aus aller Welt konnte die Kirche restauriert und im Dezember 2024 wieder eröffnet werden. (afp)