Bundeswehr fliegt 89 weitere Deutsche aus dem Libanon aus

Die Bundeswehr hat erneut deutsche Staatsangehörige aus dem Libanon ausgeflogen. Der Flug mit 89 Menschen an Bord sei auf dem Weg nach Deutschland, schrieb das Bundesverteidigungsministerium am Dienstagnachmittag im Onlinedienst X. Dabei handele es sich um „besonders gefährdete Deutsche“, teilte das Auswärtige Amt bei X mit. Der Luftwaffen-Airbus hatte demnach zuvor zwei Tonnen medizinische Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in die libanesische Hauptstadt Beirut gebracht.

Am Montag vergangener Woche hatte die Bundeswehr erstmals ein Flugzeug zur Evakuierung von Personal der deutschen Botschaft und besonders gefährdeten deutschen Staatsangehörigen im Libanon entsandt. Der Flug an diesem Dienstag ist nach Angaben der beiden Ministerien der vierte. (afp/red)