Campingplatz im Südwesten Frankreichs wegen Waldbrand kurzzeitig evakuiert

Wegen eines Waldbrandes ist im Südwesten Frankreichs in der Nacht zum Montag ein Campingplatz geräumt worden.

3.000 Urlauber mussten vorübergehend den Campingplatz Mar Estang in Canet-en-Roussillon in der Nähe von Perpignan verlassen, wie die Rettungsdienste mitteilten. Demnach konnte die Feuerwehr den Brand gegen 4:30 Uhr unter ihre Kontrolle bringen.

Angefacht durch starke Winde brach das Feuer gegen 2:00 Uhr aus und zerstörte eine Ferienhütte. Fünf weitere Hütten und ein Wohnwagen wurden leicht beschädigt.

Am frühen Morgen konnten rund 2.500 Camper wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren, die übrigen fanden zunächst in einem Gebäude der Stadt Unterschlupf. Vier Zivilisten, zwei Feuerwehrleute und ein Polizist wurden verletzt.

Evakuierungen auch in der Stadt Frontignan

In der Küstenstadt Frontignan in der Nähe von Montpellier waren am Sonntagnachmittag dutzende Häuser wegen Waldbrandes evakuiert worden. Der Campingplatz Mar Estang in Canet-en-Roussillon ist etwa 50 Kilometer von Frontignan entfernt.

Das Feuer sei seit zweieinhalb Stunden unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Montagmorgen. Rund 350 Hektar Pinienwald seien zerstört worden. Die Feuerwehr sei weiter mit rund 300 Kräften vor Ort, da der Brand an einigen Stellen wieder aufzuflammen drohe.

Das Feuer war in der Nähe der Autobahn A9 zwischen Montpellier und der spanischen Grenze ausgebrochen. Die Feuerwehr leerten private Swimmingpools, um die Flammen zu bekämpfen, wie die Behörden mitteilten.

Frontignan ist eine Gemeinde im Département Hérault in der Region Okzitanien, Südfrankreich. Die Stadt hat etwa 23.000 Einwohner und ist bekannt für ihren süßen Muscat-Wein, den Muscat de Frontignan, der ausschließlich aus der Muscat-Traube hergestellt wird. (afp/red)