Chef von Versicherungsunternehmen United Healthcare in Manhattan erschossen

Der Chef des US-Versicherungskonzerns UnitedHealthcare ist am Mittwoch laut US-Medienberichten bei einem offenbar gezielten Angriff in New York erschossen worden. Wie die „New York Times“ (NYT) berichtete, wurde der 50-jährige Brian Thompson gegen 7.00 Uhr morgens (Ortszeit) in der Nähe eines Hotels in Midtown in Manhattan von Schüssen getroffen.

Bei seiner Ankunft im Krankenhaus sei Thompson seinen Verletzungen erlegen, berichtete der Sender Pix 11. Der Schütze soll eine schwarze Gesichtsmaske getragen haben und sich auf der Flucht befinden. Nach Informationen der NYT und des Senders CNBC wurde bei der Tat vermutlich eine Waffe mit Schalldämpfer eingesetzt, der mutmaßliche Täter soll mit dem Fahrrad geflohen sein.

Das Hotel wurde von der New Yorker Polizei abgeriegelt.

Konzernchef Andrew Witty sprach von „sehr ernster“ Situation

Laut Pix 11 fand am Mittwochmorgen in New York eine Investorenkonferenz der UnitedHealth-Gruppe statt, die von Konzernchef Andrew Witty nach den Schüssen auf Thompson unterbrochen wurde. Witty habe von einer „sehr ernsten“ Situation gesprochen, hatte aber weder Thompson, noch einen bestimmten Mitarbeiter erwähnt.

Das Büro des stellvertretenden Polizeipräsidenten der New Yorker Polizei gab bekannt, dass ein Mann vor der 6th Avenue, innerhalb des Bezirks Midtown North, angeschossen wurde. Dieser wurde in kritischem Zustand in das Mount Sinai West gebracht und später für tot erklärt, so die New Yorker Polizei. Die Identifizierung der toten Person steht noch aus, da die Familie noch nicht ordnungsgemäß benachrichtigt wurde, so die Behörde.

Noch keine Stellungnahme

Es gibt derzeit keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an. UnitedHealthcare reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage der Epoch Times. Der Gesundheitsriese hat auch keine Stellungnahme zu den mutmaßlichen Berichten über Thompsons Tod abgegeben.

Thompson arbeitete seit 20 Jahren für den Konzern und stand seit 2021 an der Spitze von UnitedHealthcare, wie auf deren Website zu entnehmen ist. Zuvor war Thompson für die Medicaid- und Medicare-Abteilung des Versicherungsriesen zuständig.