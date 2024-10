China und Russland patrouillieren erstmals gemeinsam in der Arktis – USA alarmiert

Die chinesische Küstenwache hat erstmals gemeinsam mit russischen Schiffen Patrouillen im Nordpolarmeer durchgeführt, berichtete der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV am 2. Oktober.

Peking strebt seit Langem eine Machtdemonstration in diesen Gewässern an. Die chinesischen Schiffe durchquerten den Arktischen Ozean, während China einwöchige Feierlichkeiten beging.

Der 1. Oktober war der Jahrestag des Beginns der 75-jährigen Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949.

Die Patrouille habe den Navigationsbereich der Küstenwache effektiv erweitert, hieß es in einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums.

Außerdem habe sie „die Fähigkeit ihrer Schiffe, Aufgaben in unbekannten Gewässern zu erfüllen, umfassend getestet und die Teilnahme an der Verwaltung der internationalen und regionalen Meere entschieden unterstützt“.

Erstmalige Beobachtung im hohen Norden

Die US-Küstenwache teilte am 1. Oktober mit, sie habe zwei chinesische und zwei russische Schiffe beobachtet, die durch die Beringsee, eine schmale Meerenge zwischen Alaska und Russland, gefahren seien.

Die Schiffe wurden am 28. September von einem Flugzeug der US-Küstenwache während einer Routinepatrouille gesichtet. Sie befanden sich etwa 5 Seemeilen (rund 9 Kilometer) innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands, hieß es in einer Erklärung der US-Küstenwache.

Dies sei der nördlichste Punkt, an dem die US-Küstenwache jemals chinesische Schiffe beobachtet habe.

Flottillenadmiral Megan Dean, Kommandeurin des 17. Distrikts der Küstenwache, sagte in einer Erklärung, die jüngsten Aktivitäten zeigten „das wachsende Interesse an der Arktis“ der strategischen Konkurrenten der USA.

Chinas arktische Ambitionen

Analysten haben eine verstärkte militärische Präsenz Chinas in der Arktis erwartet, da die KPCh versucht, ihren Einfluss durch neue wirtschaftliche und militärische Initiativen in der Region geltend zu machen.

China bezeichnet sich selbst als „Fast-Arktisstaat“ und hat Interesse am Zugang zu den reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen des Arktischen Ozeans, wie Öl, Erdgas und Seltene Erden, sowie an der Erschließung von Schifffahrtsrouten bekundet.

Um sich die Schätze der Arktis zu sichern, hat China die „Polar Silk Road“ (polare Seidenstraße) in seine Belt and Road Initiative (Neue Seidenstraße) aufgenommen, ein Milliarden-Dollar-Projekt, das darauf abzielt, den geopolitischen Einfluss der KPCh durch den Bau von Häfen, Eisenbahnen und anderer Infrastruktur weltweit zu stärken.

Im Rahmen des Plans, der erstmals 2017 vorgestellt wurde, hat Peking erklärt, es werde Unternehmen ermutigen, Infrastruktur zu bauen und kommerzielle Erkundungen durchzuführen, um den Weg für arktische Schifffahrtsrouten zu ebnen, die eine polare Seidenstraße bilden würden.

Zunahme von militärischen Aktivitäten Chinas und Russlands

Die US-Küstenwache hat eine Zunahme der militärischen Präsenz Chinas und Russlands in der Nähe von Alaska und im Nordpazifik beobachtet, sagte Vizeadmiral Andrew Tiongson, Kommandeur der US-Küstenwache im Pazifik.

„Gelegentlich […] sehen wir einige der Schiffe, die ich zuvor beschrieben habe, in unserem Teil der Seegrenze“, sagte Tiongson während einer virtuellen Pressekonferenz am 27. September.

„Dürfen sie das? Die Antwort ist ja. Es sind immer noch internationale Gewässer. Aber es ist Teil unserer ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), also haben wir dort die Souveränität.“

Tiongson sagte, die Reaktion des US-Militärs sei, „Präsenz mit Präsenz zu beantworten“.

„Wenn sie herausfahren, stellen wir sicher, dass sie wissen, dass wir da sind. Wir stellen Kommunikation her. Manchmal sagen sie uns, dass sie nur auf der Durchreise sind und unsere AWZ sofort verlassen werden, und manchmal bleiben wir da und beobachten und verfolgen sie, während sie weiterfahren“, sagte er.

Die wachsende Zusammenarbeit zwischen China und Russland in der Arktis hat die US-Regierung alarmiert.

Im Juli veröffentlichte die Führung des Pentagons einen Strategiebericht, der darauf abzielt, die Fähigkeiten der USA in der Arktis durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Verbündeten angesichts der Aggressionen Pekings und Moskaus zu stärken.

US-Armee entsendet Soldaten auf Alaska-Insel

Die US-Armee hat im vergangenen Monat mehr als 100 Soldaten auf die Insel Shemya entsandt. Senator Dan Sullivan, Mitglied des Streitkräfteausschusses des US-Senats, sagte, auch ein Lenkwaffenzerstörer und ein Schiff der US-Küstenwache seien in der westlichen Region Alaskas stationiert worden.

Shemya, wo sich ein Luftwaffenstützpunkt befindet, liegt etwa 1.900 Kilometer südwestlich der Aleuten, aber weniger als 480 Kilometer von Russland entfernt.

Das US-Militär sagt, die Stationierung sei eine Reaktion auf die jüngsten russischen und chinesischen Militärübungen in der Nähe von US-Territorium.

„Da die Zahl feindlicher Übungen in Alaska und der gesamten Region zunimmt, […] zeigt die Operation auf Shemya Island, dass die Division in der Lage ist, auf Ereignisse im Indopazifik oder weltweit zu reagieren und innerhalb weniger Stunden eine einsatzbereite, tödliche Streitmacht zu verlegen“, sagte Generalmajor Joseph Hilbert, Kommandeur der 11. Luftlandedivision der US-Armee, in einer Erklärung.

Als Beispiel für eine feindliche Übung nannte Hilbert die gemeinsame russisch-chinesische Bomberpatrouille im Juni.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „China Says Its Coast Guard Entered Arctic for 1st Time in Patrols With Russia“ (deutsche Bearbeitung er)