Chinas Investitionen in Europa sinken auf den niedrigsten Stand seit 2010

Chinas Investitionen in Europa sind im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2010 gesunken. Dies geht aus einem Jahresbericht hervor, der am 6. Juni von der US-amerikanischen Rhodium Group und dem deutschen Mercator Institute for China Studies, MERICS, veröffentlicht wurde.

Chinas Direktinvestitionen in Europa beliefen sich im Jahr 2023 auf 6,8 Milliarden Euro. Das sind 300 Millionen Euro weniger als im Vorjahr und ein neuer Tiefstand in den 13 Jahren seit 2010, heißt es in dem Bericht.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Chinas Direktinvestitionen in Europa, insbesondere in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) und im Vereinigten Königreich, im Jahr 2016 mit 47,5 Milliarden Euro ihren Höchststand erreichten und seitdem rückläufig sind.

Im Jahr 2019, vor der COVID-19-Pandemie, erreichten die Investitionen 14,2 Milliarden Euro und fielen dann bis 2023 auf weniger als 15 Prozent des Höchststandes von 2016 zurück.

„Anhand dieser [Investitions-]Zahl können wir zweifellos erkennen, dass Chinas wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist“, sagte Cheng Cheng-Ping, Professor an der National Yunlin University of Science and Technology in Taiwan.

„Seit 2023 hat sich Chinas Wirtschaft verschlechtert. Obwohl die offizielle Wachstumsrate des BIP [Bruttoinlandsprodukts] bei etwa fünf Prozent liegt, ist die reale Situation sehr schlecht, und die Exportsituation ist ebenfalls sehr schlecht, sodass die gesamten Auslandsinvestitionen ebenfalls zurückgehen“, sagte Cheng am 8. Juni gegenüber The Epoch Times.

Wang Guo-Chen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Chung-Hua Institut für Wirtschaftsforschung in Taiwan, kam zu einer ähnlichen Einschätzung.

„Chinas Finanzen sind derzeit angespannt und die Regierung hat riesige Defizite, sodass das meiste Geld der staatlichen Unternehmen im Ausland zurück nach China fließt“, sagte er The Epoch Times. „Die Binnenwirtschaft ist nicht gut, sodass die Möglichkeiten, im Ausland zu expandieren, begrenzt sind.“

Elektrofahrzeuge liegen vorn – noch

Im Jahr 2023 entfielen 69 Prozent der chinesischen Investitionen in Europa auf den Sektor der Elektrofahrzeuge, ein deutlicher Sprung von 41 Prozent im Jahr 2022, so der Bericht.

Unterdessen hat sich der Handelsstreit zwischen der EU und China über billige chinesische Elektrofahrzeuge, die den europäischen Markt überschwemmen, verschärft. Die EU hat im Oktober 2023 mit einer Untersuchung der vom chinesischen kommunistischen Regime subventionierten chinesischen E-Fahrzeuge begonnen und erwägt die Einführung von Zöllen auf diese Fahrzeuge.

„Die wichtigste Industrie in Europa ist das Automobil. Chinas Subventionen für Elektrofahrzeuge und massives Dumping werden definitiv zu Handelskonflikten zwischen China und Europa führen“, sagte Wang. Er glaube nicht, dass Europa von seiner Position abrücken wird.

Ungarn ist das wichtigste chinesische ADI-Ziel in Europa

Vierundvierzig Prozent der gesamten ausländischen Direktinvestitionen (ADI) Chinas in Europa gingen 2023 nach Ungarn, gegenüber 21,3 Prozent im Jahr 2022. Der Anstieg ist vor allem auf die Investitionen von CATL und Huayou Cobalt in Batteriewerke für Elektrofahrzeuge zurückzuführen, so der Bericht.

Der chinesische Elektroauto-Riese BYD hat Pläne angekündigt, in Ungarn eine Fabrik zur Herstellung von Elektroautos im Jahr 2026 zu errichten. Laut dem Bericht hat Ungarn 2023 mehr chinesische Direktinvestitionen angezogen als die „Großen Drei“ – Frankreich, Deutschland und Großbritannien – zusammen, was insgesamt 35 Prozent ausmacht.

Da China knapp bei Kasse ist, „konzentriert es sein Geld auf Investitionen in ‚freundlichere Länder‘“, sagte Wang.

Cheng sagte, die Orbán-Regierung in Ungarn sei sehr „pro-russisch und pro-chinesisch“.

„Deshalb hat China in Ungarn die größte Fabrik für Elektrofahrzeuge und Batterien errichtet. Auf diese Weise kann es die Auswirkungen des Handelskriegs zwischen China und Europa in Zukunft vermeiden“, sagte er.

„Sie können sehen, dass [Chinas] Handel und Investitionen in Westeuropa weiter abnehmen, aber in Mittel- und Osteuropa gibt es noch viele Lücken“, sagte Cheng.

Geopolitische Faktoren

Chinas Investitionen in Europa würden auch aufgrund der geopolitischen Sicherheit zurückgehen, sagte Wang. „Europa und die Vereinigten Staaten verschärfen jetzt die nationale Sicherheitsprüfung von Auslandsinvestitionen. Das war der Trend der letzten Jahre, und er wird immer strenger.“

Weiter sagte er, dass Chinas Investitionen in Europa seit Mai 2021 behindert wurden, als das Europäische Parlament das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China einfror.

Gegenwärtig „werden die Probleme zwischen China und den Vereinigten Staaten oder China und Europa nicht mehr nur als wirtschaftliche Streitigkeiten betrachtet, sondern betreffen eher die wirtschaftliche Sicherheit. In dieser Situation wird es daher immer mehr Wirtschafts- und Handelsstreitigkeiten [zwischen China und dem Westen] geben“, sagte Wang.

Cheng merkte an, dass die EU erkannt habe, dass das chinesische kommunistische Regime seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 die Hauptstütze Russlands sei.

„Seit 2023 ist also ganz Europa gegen China, ob man es nun Abkopplung oder Risikominimierung nennt, im Grunde nähern sie sich langsam den Vereinigten Staaten an. Wenn sich der Krieg auf Europa ausweitet, liegt das vor allem daran, dass China Russland von hinten unterstützt.“

Er fügte hinzu: „Was die Zukunft angeht, so wird der Handel zwischen China und Europa, der 2023 offensichtlich zurückgegangen ist, seinen Abwärtstrend fortsetzen. Auch Chinas Investitionen in Europa werden weiter deutlich zurückgehen.“

Luo Ya und Li Su trugen zu diesem Bericht bei.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „China’s Investment in Europe Drops to Lowest Level Since 2010: Report“. (deutsche Bearbeitung jw)