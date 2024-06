Das sagen Familienangehörige und Prominente nach Donald Trumps Verurteilung

Nach dem Schuldspruch letzte Woche eines New Yorker Gerichtshofes wegen Dokumentenfälschung hat Donald Trump gegenüber US-Medien enthüllt, dass das Urteil seiner Frau Melania schwer zu schaffen macht.

Während mehrere Familienangehörige des Ex-Präsidenten bei dem sechswöchigen Prozess in Manhattan anwesend waren, trat die ehemalige First Lady nicht in Erscheinung. Sie war zum letzten Mal bei der offiziellen Abschlussfeier ihres Sohnes Barron in Palm Beach, Florida, öffentlich zu sehen.

In einem Interview, das am Sonntag auf „Fox News“ ausgestrahlt wurde, sagte Trump: „Ich denke, es ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht schwieriger für meine Familie als für mich.“

Auf die Frage, wie es seiner Frau gehe, antwortete er: „Es geht ihr gut, aber ich denke, es ist sehr schwer für sie. Ich meine, es geht ihr gut. Aber es ist, wissen Sie, sie muss all diesen [Unsinn] lesen.“

Die ehemalige First Lady hat sich bisher nicht öffentlich zu der Verurteilung geäußert.

Die Geschworenen befanden den 77-Jährigen in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Trump soll eine Schweigegeldzahlung in Höhe von 130.000 Dollar an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Wahl 2016 geleistet haben, um eine angebliche Affäre mit ihm zu vertuschen.

Trump hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Seiner Ansicht nach gab es viele Fehler, die als Grundlage zur Aufhebung des Urteils dienen könnten.

Ivanka Trump: „Ich liebe Dich, Papa“

Einige seiner Familienmitglieder haben den Prozess öffentlich angeprangert.

Kurz nach der Urteilsverkündung am Donnerstag teilte Trumps 42-jährige Tochter, Ivanka Trump, auf Instagram ein Foto, auf dem sie als Kind auf dem Schoß ihres Vaters sitzt. Dazu schreibt sie: „Ich liebe Dich, Papa.“ (I love you, Dad)

Die Söhne des Unternehmers, Eric und Donald Jr., gaben ebenfalls Online-Statements ab. Ersterer, 40, schrieb auf X: „Der 30. Mai könnte als Tag, an dem Donald J. Trump die Präsidentschaftswahlen 2024 gewonnen hat, in Erinnerung bleiben.“ Letzterer, 46, äußerte scharfe Kritik auf der Plattform und behauptete, dass der Fall „von Anfang an manipuliert war“.

„Schuldig in allen Anklagepunkten. Die Demokraten haben in ihrem jahrelangen Versuch, Amerika in eine Dritte-Welt-[Schimpfwort] zu verwandeln, Erfolg gehabt. Der 5. November ist unsere letzte Chance, Amerika zu retten“, schrieb Donald Trump Jr. in einem separaten Beitrag.

„Die Verurteilung ist 4 Tage vor dem GOP-Kongress … Sie versuchen nicht einmal, die bewusste Störung der Wahl zu verbergen!!!!“, schrieb er später.

Eric Trumps Ehefrau Lara teilte am Freitag ein Bild auf ihrem Instagram-Account, aus dem hervorging, dass die Trump-Kampagne nur sechs Stunden nach Bekanntgabe des Schuldspruchs fast 35 Millionen Dollar eingesammelt hatte.

„DANKE, AMERIKA!!!“, schrieb die 41-Jährige zu dem Bild.

Familie vor der Presse

Darüber hinaus äußerten sich Trumps beide ältesten Söhne und seine Schwiegertochter bereits am Dienstag auf einer Pressekonferenz außerhalb des Gerichtsgebäudes zu dem Prozess.

In seiner Rede vor der Presse kritisierte Donald Trump Jr. Michael Cohen, einen der Hauptzeugen in Präsident Trumps Prozess, und bezeichnete den gesamten Rechtsstreit als „politische Verfolgung“ und „Hexenjagd“.

Eric Trump sprach den „Verfall“ der Stadt New York an, einschließlich der Flut von Gewaltverbrechen im Big Apple.

„Dieser [Prozess] hat New York Millionen und Abermillionen von Dollar gekostet. New York hat etwas viel Besseres verdient als das. Und ich kann den Tag nicht erwarten, an dem wir gewinnen. Das werden wir; wir haben recht. Das ganze Land weiß, dass das Unsinn ist“, sagte Eric Trump.

„Ich bin einfach stolz auf diese starke Person, wie ich sonst keine in meinem Leben getroffen habe. Er hat das Rückgrat und die Kraft, diesen ganzen Schlamassel durchzustehen, so unangenehm es auch ist“, fuhr er fort.

„Und ich bin stolz darauf, mit ihm jede einzelne Sekunde in diesem eisigen Gerichtssaal gestanden zu sein, gegen unvorstellbare Widrigkeiten und einen korrupten Richter und Leute, die mit dieser politischen Hexenjagd viel Geld verdienen. Er ist für mich jeden Tag eine Inspiration und er wird Recht bekommen.“

Prominente reagieren unterschiedlich

Im Internet meldeten sich auch mehrere Prominente zu Wort, von denen einige die Verurteilung begrüßten.

„Der verurteilte Schwerverbrecher Donald Trump gibt dem Richter, den Geschworenen und New York die Schuld dafür, dass er in 34 Fällen schuldig gesprochen wurde“, schrieb die Sängerin Barbra Streisand auf X. „Er wird niemals die Verantwortung für seine Verbrechen übernehmen. Die Amerikaner dürfen diesen Verbrecher nicht mehr in die Nähe des Weißen Hauses lassen.“

„Star Wars“-Schauspieler Mark Hamill teilte ein Bild auf der Plattform, auf dem das Wort „schuldig“ wiederholt geschrieben ist.

Komikerin Kathy Griffin schrieb: „Danke @StormyDaniels.“

Einige Prominente, darunter auch der Country-Musikstar Jason Aldean, verteidigten Trump jedoch. Der „Try That in a Small Town“-Sänger teilte am Donnerstag auf seinem Instagram-Account ein Bild einer umgedrehten amerikanischen Flagge mit der Bildunterschrift:

„Beängstigende Zeiten in unserem Land im Moment, Mann. Wenn ein ehemaliger POTUS von unserem Justizsystem so behandelt wird, was bedeutet das für den Rest von uns? Wenn es jemals eine Zeit gab, die Stimme zu erheben, dann JETZT! Machen Sie keinen Fehler …. Wir sind in Schwierigkeiten.“

Der Milliardär und X-Besitzer Elon Musk kommentierte auf der Social-Media-App: „Heute wurde dem Vertrauen der Öffentlichkeit in das amerikanische Rechtssystem erheblich geschadet. Wenn ein ehemaliger Präsident wegen einer so trivialen Angelegenheit verurteilt werden kann – die eher politisch als juristisch motiviert ist – dann kann jedem anderen das gleiche Schicksal widerfahren.“

„Das wird Trump nicht aufhalten. Er wird die Wahl gewinnen, wenn er nicht vorher umgebracht wird“, schrieb der politische Kommentator Tucker Carlson auf X. „Aber es bedeutet das Ende des gerechtesten Justizsystems der Welt. Jeder, der dieses Urteil verteidigt, ist eine Gefahr für Sie und Ihre Familie.“

Auf freiem Fuß

Aktuell ist Donald Trump auf freiem Fuß, muss aber am 11. Juli zur Urteilsverkündung vor Gericht erscheinen. Das ist etwa vier Tage vor Beginn des Parteitags der Republikaner, auf dem er wahrscheinlich offiziell als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei bestätigt wird.

Sollte Trump tatsächlich ins Gefängnis müssen, würde ihn das weder am Wahlkampf hindern noch daran Präsident zu werden, sollte er die Wahlen im November gewinnen.

(Mit Material der US-Ausgabe der Epoch Times)