Debatte über die Debatte: Fairness der Moderation bei TV-Duell zwischen Harris und Trump infrage gestellt

Das TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump wartete mit einem Novum auf. Erstmals führte ein Moderatoren-Duo live sogenannte Faktenchecks durch. Zuvor war diese Aufgabe Journalisten hinter den Kulissen vorbehalten, die ihre Ergebnisse unabhängig von der Debatte veröffentlichten.

Viele Kritiker empfanden die Faktenchecks als einseitig und stellten die Neutralität des TV-Duells des Senders ABC infrage. Nicht nur deshalb richtete sich ein Großteil der Kritik gegen die Moderatoren David Muir und Linsey Davis.

„Sie hatten nicht unbedingt die Kontrolle über das Geschehen und haben nur bei einem der beiden Kandidaten Faktenchecks vorgenommen“, erklärte Andrew Selepak, Professor für Journalismus an der University of Florida, gegenüber der Epoch Times.

„Ein guter Moderator stellt ernsthafte Fragen zu ernsthaften Themen und führt keinen ‚Echtzeit-Faktencheck‘ durch“, sagte Tim Graham vom konservativen Media Research Center der Epoch Times. „Ein guter Moderator sollte neutral klingen.“

Andere lobten Muir und Davis für ihre beispielhafte Arbeit.

„Sie waren hervorragend. Sie haben die Debatte am Laufen gehalten“, sagte Robert Shapiro, Professor für Politikwissenschaft an der Columbia University, gegenüber der Epoch Times.

„Gute Fragen zu stellen, die die meisten Amerikaner beantwortet haben wollen, die Kandidaten zu drängen, sie wirklich zu beantworten […], die Kandidaten zu drängen, sich an die Regeln zu halten und die Zeitlimits einzuhalten“, das mache eine gute Moderation aus, sagte Steven Fein, Professor am Williams College, dessen Spezialgebiet Medien und Präsidentschaftsdebatten sind, zur Epoch Times.

Abtreibung

Die Moderatoren beanstandeten vier Antworten von Trump und keine von Harris. Dies führte zum Vorwurf der Voreingenommenheit.

Als Trump über Abtreibung sprach, bezog er sich auf die Aussage eines ehemaligen Gouverneurs: „Er sagte, das Baby wird geboren und wir werden entscheiden, was wir mit dem Baby machen. Mit anderen Worten, wir werden das Baby hinrichten.“

Er bezog sich damit auf eine Äußerung des ehemaligen Gouverneurs von Virginia, Ralph Northam, aus dem Jahr 2019. Dieser hatte einen Gesetzentwurf zu Spätabtreibungen im Falle schwerer Missbildungen oder eines nicht lebensfähigen Fötus kommentiert.

In einem Radiointerview sagte Northam damals: „Der Fötus würde entbunden werden, der Fötus würde sorgfältig versorgt werden, der Fötus würde wiederbelebt werden, wenn die Mutter und die Familie dies wünschen, und dann würde ein Gespräch zwischen den Ärzten und der Mutter stattfinden.“

Moderatorin Davis sagte während des TV-Duells: „Es gibt keinen Staat in diesem Land, in dem es legal ist, ein Baby nach der Geburt zu töten.“

Sie hinterfragte nicht den Wahrheitsgehalt von Trumps Aussage, dass die Bemerkung des Gouverneurs die Tötung von Kindern zu erlauben scheine, und fügte auch keinen Kontext hinzu, aus dem hervorging, dass sich die Bemerkung auf einen Gesetzesvorschlag für Säuglinge mit schweren Missbildungen bezog.

Steigende Kriminalität

Später, nachdem Trump gesagt hatte, dass die Kriminalität in den USA rapide ansteige, stellte Muir seine Behauptung infrage.

„Präsident Trump, wie Sie wissen, sagt das FBI, dass die Gewaltverbrechen in diesem Land insgesamt zurückgehen“, sagte Muir.

Dies führte zu einer Debatte innerhalb der Debatte, in der Trump Muir widersprach und sagte, dass die FBI-Statistiken nicht korrekt seien, da sie keine Daten aus vielen der gefährlichsten Städte des Landes enthielten.

Aufgrund der Umstellung des FBI auf ein umfassenderes und komplexeres Verbrechensmeldesystem im Jahr 2021 haben viele Polizeidienststellen die Übermittlung von Berichten eingestellt.

Nach Angaben des FBI, die der Epoch Times zur Verfügung gestellt wurden, nahmen im Juli mehr als ein Viertel der Dienststellen, die Verbrechensstatistiken an das FBI übermittelt hatten, nicht mehr teil.

Die Coalition for Law, Order, and Safety, eine politische Organisation, der sowohl konservative als auch progressive Gruppen angehören, veröffentlichte im April einen Bericht, in dem es heißt: „Die Wahrheit ist, dass die Gewaltkriminalität in den Großstädten [und landesweit] im Vergleich zu den Zahlen von vor 2020 deutlich angestiegen ist.“

US-Streitkräfte und Fracking

Während zwei Aussagen Trumps infrage gestellt wurden, blieb eine Aussage von Harris unwidersprochen. Sie behauptete, dass keine aktiven US-Streitkräfte in einem Kampfgebiet im Einsatz seien.

Das US Central Command gab jedoch am 30. August bekannt, dass die US-Streitkräfte am Vortag einen Einsatz im Westirak abgeschlossen hätten, bei dem 15 ISIS-Kämpfer getötet worden seien. In diesem Zusammenhang erklärte es: „ISIS bleibt eine Bedrohung für die Region, unsere Verbündeten und unser Heimatland.“

Sieben US-Soldaten wurden bei der Operation verletzt. Fünf weitere wurden bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt im Irak am 4. August schwer verletzt.

Auf die Frage, warum sich ihre Haltung zum Fracking seit ihrer Präsidentschaftskandidatur vor vier Jahren geändert habe, antwortete Harris: „Ich habe das 2020 sehr deutlich gemacht. Ich werde Fracking nicht verbieten.“

Bei einer im Fernsehen übertragenen Veranstaltung im April 2019 hatte sie jedoch erklärt: „Es steht außer Frage, dass ich für ein Verbot von Fracking bin.“

Charlottesville

Trump selbst hat einige von Harris‘ Aussagen infrage gestellt, darunter eine, in der sie andeutete, dass Trump die Teilnehmer einer Demonstration von Neonazis in Charlottesville, Virginia, am 11. und 12. August 2017 als „sehr anständige Leute“ bezeichnet habe.

Die Äußerung Trumps über „sehr anständige Leute“ auf beiden Seiten fiel während einer Pressekonferenz am 15. August 2017 und bezog sich auf Demonstranten und Gegendemonstranten im Zusammenhang mit der Entfernung einer Konföderiertenstatue.

Damals sagte Trump auch: „Ich spreche nicht über Neonazis und weiße Nationalisten, denn sie sollten vollständig verurteilt werden.“

Während des TV-Duells wies Trump darauf hin, dass diese Fehlinterpretation von den Medien weitgehend entlarvt worden sei, aber von seinen Gegnern immer noch verwendet werde.

„Ich denke, dass [die CNN-Moderatoren des TV-Duells zwischen Trump und Biden] Dana Bash und Jake Tapper im Juni eine Lektion in Sachen Debattenmoderation erteilt haben, als sie sich zurückhielten und die Kandidaten für sich selbst sprechen ließen“, sagte Emily Jashinsky vom National Journalism Center der Epoch Times.

Fragen und Nachbereitung

Graham vom Media Research Center stellte eine Voreingenommenheit bei der Auswahl der Themen für die Debatte fest. Die Liste habe „populäre Anti-Trump-Themen“ hervorgehoben, darunter die Ereignisse vom 6. Januar 2021 und die Wahlanfechtung 2020, aber Themen ignoriert, die die Demokraten in Verlegenheit bringen könnten, sagte Graham.

„Trumps Fragen waren oft wie gezielte Schläge“, sagte Graham gegenüber der Epoch Times. Fein sieht das anders. „Ich fand die Fragen von ABC besser als die von CNN und vielleicht auch fairer“, sagte er.

Harris wurde nicht nach ihrer Verantwortung für den angeblichen geistigen Verfall von Präsident Joe Biden gefragt. Auch die Tatsache, dass sie seit ihrer Nominierung nur ein einziges großes Interview gegeben hat, wurde nicht thematisiert.

Allerdings wurde sie zum Rückzug aus Afghanistan und zum Vorgehen der Regierung gegen illegale Einwanderung befragt.

Ausweichmanöver

Sowohl Trump als auch Harris wurden gebeten, Aspekte ihrer Bilanz oder ihrer politischen Positionen zu rechtfertigen, und beide schienen gelegentlich den Fragen auszuweichen. Muir und Davis stellten Trump fünfmal Nachfragen, viermal mit der Bitte um ein „Ja oder Nein“.

Auf die Frage, ob er etwas bereue, was er am 6. Januar 2021 getan oder nicht getan habe, antwortete Trump, er habe die Menschen dazu aufgerufen, sich „friedlich und patriotisch“ zu verhalten, und ging dann zum Thema illegale Einwanderung über.

Muir drängte auf eine direkte Antwort: „Das ist eine sehr einfache Frage, da wir uns einer weiteren Wahl nähern. Bereuen Sie irgendetwas von dem, was Sie an diesem Tag getan haben? Ja oder nein?“

Muir stellte Harris eine ähnlich scharfe Frage bezüglich des Todes von Militärangehörigen während des, wie er es nannte, chaotischen Abzugs aus Afghanistan. „Glauben Sie, dass Sie für die Art und Weise, wie der Abzug ablief, verantwortlich sind?“, fragte Muir.

Harris sagte, sie sei mit der Entscheidung zum Abzug aus Afghanistan einverstanden gewesen, beantwortete aber die Frage nach ihrer persönlichen Verantwortung für die Folgen nicht. Nachfragen gab es keine.

Auf die Frage nach ihren Plänen für die Gesundheitsversorgung gaben beide Kandidaten unvollständige Antworten.

Davis fragte Trump, ob er einen Plan habe, den Affordable Care Act, auch Obamacare genannt, zu ersetzen. Trump sagte, er erwäge kostensparende Optionen, aber in der Zwischenzeit werde er [Obamacare] so gut wie möglich weiterführen.

„Einfach nur ein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘, Sie haben immer noch keinen Plan?“, fragte Davis.

Einen Moment später stellte sie Harris eine ähnliche Frage zur Gesundheitsfürsorge. „Was ist Ihr gegenwärtiger Plan?“

Harris antwortete, sie würde „den Affordable Care Act beibehalten und erweitern“. Es gab keine weiteren Fragen.

Auswirkungen

Trump kritisierte Muir und Davis bei der folgenden Wahlkampfveranstaltung am 12. September in Tucson, Arizona, scharf und forderte ihre Entlassung.

Einige von Trumps Anhängern teilten seine Verärgerung. „Es war eine Debatte, drei gegen einen. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy nach dem TV-Duell zu Reportern.

Fein sieht darin eine Bestätigung, dass Trump nicht gut abgeschnitten habe.

„Ich möchte hinzufügen, dass es im Sport ein altes Sprichwort gibt: Wenn du dich nach dem Spiel über die Schiedsrichter beschwerst, hast du verloren“, sagte er.

Einige von Trumps Verbündeten stimmten zu, dass sein Auftritt in der Debatte nicht das Ergebnis einer Aktion der Moderatoren war.

„Ich denke, Vizepräsidentin Harris war besser vorbereitet und viel geschliffener“, sagte der ehemalige unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. in einem Interview auf dem YouTube-Kanal „Piers Morgan Uncensored“.

„Ich habe mit Leuten aus seinem Team und seiner Familie gesprochen. Ich glaube, sie denken wie ich. Ich denke, es gab einige verpasste Gelegenheiten.“

Nach der Veranstaltung forderte Harris‘ Wahlkampfmanager eine zweite Debatte. „Vizepräsident Harris ist bereit für eine zweite Debatte. Donald Trump auch?“, sagte Jen O’Malley Dillon.

Im Anschluss an das TV-Duell sagte Trump, er würde eine zweite Debatte in Betracht ziehen. Zwei Tage später sagte er, er habe beschlossen, keine weitere Debatte abzuhalten.

„Kamala sollte sich darauf konzentrieren, was sie in den letzten fast vier Jahren hätte tun sollen. Es wird keine dritte Debatte geben“, schrieb Trump am 12. September in den sozialen Medien. In die Zählung hatte er seine erste Präsidentschaftsdebatte mit Joe Biden einbezogen.

Die Epoch Times hat ABC um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Fact-Checks on Trump During Presidential Debate Stir Controversy“. (deutsche Bearbeitung jw)