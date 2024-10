Der Mord an einer 19-jährigen Studentin schockt und spaltet die französische Gesellschaft

Die Leiche von Philippine wurde am 21. September in der Nähe ihres Universitätscampus gefunden. Sie war halb begraben im Bois de Boulogne, einer großen Parkanlage im Westen von Paris.

Drei Tage nach der Entdeckung wurde der Verdächtige, ein 22-jähriger Marokkaner, der zuvor wegen Vergewaltigung verurteilt worden war und unter einer Ausreisepflicht stand, in der Schweiz festgenommen.

Laut einer dem Fall nahestehenden Quelle wurde der Verdächtige am 20. Juni aus der Haft entlassen und vor seiner Ausweisung in einer Verwaltungshaftanstalt in Metz untergebracht. Doch am 3. September bestätigte ein Richter die Freilassung aus der Haftanstalt. Eine Maßnahme, die mit einer Meldepflicht einhergeht, obwohl Marokko erst am 4. September „die Ausweisungsgenehmigung“ an die französischen Behörden übermittelt hatte.

Am Tag vor dem Mord, dem 19. September, war der Tatverdächtige in die Fahndungsakte aufgenommen worden, weil er seiner Meldepflicht nicht nachgekommen war. Nach der Ermordung der jungen Studentin wurde eine Untersuchung wegen Vergewaltigung und Mordes eingeleitet.

Messe mit 2.800 Menschen



Rund 2.800 Menschen nahmen am 27. September an der Beerdigung von Philippine in der Saint-Louis-Kathedrale in Versailles teil. Ihr Mord löste aufgrund des kriminellen Hintergrunds des Verdächtigen und des Profils der jungen, lächelnden und lebensfrohen Studentin im ganzen Land Emotionen aus. Einer Polizeiquelle zufolge befanden sich etwa 1.800 Menschen in der Kirche und 1.000 auf dem Vorplatz des Gebäudes.

„Wir sind hier, um zu weinen und zu beten“, erklärte Abt Pierre-Hervé Grosjean in seiner Predigt. Der Priester erinnerte an Philippines religiöses Engagement, insbesondere innerhalb ihrer Pfarrei und den französischen Pfadfindern.

Einige auf dem Platz beteten und knieten auf dem Kopfsteinpflaster. Die Menge war von einer diskreten Polizeipräsenz auf dem Platz vor der Kathedrale umgeben.

Die schwarz gekleidete Andréa Brandao, 20, fühlte „große Sorge und Liebe zur Familie“. Die Jura- und Geschichtsstudentin aus dem Pariser Vorort Nanterre kannte Philippine nicht persönlich, sagt aber, dass sie einen ihrer engen Freunde zu ihren besten Freunden zählt.

„Ich fand es wichtig, hierherzukommen, um nachzudenken und meinen Respekt zu erweisen“, sagte Julia, 15, eine Schülerin von Philippines Mutter an der Saint-Exupéry-Oberschule, die in Begleitung ihrer Mutter zur Beerdigung kam.

Gesetzgebung adäquat?

Der neue französische Innenminister Bruno Retailleau und der Justizminister, Didier Migaud, lieferten sich über die Medien einen Schlagabtausch. „Wenn wir die Regeln ändern müssen, dann ändern wir sie“, erklärte Retailleau und forderte mit dem Justizminister zusammenzuarbeiten, „um die Sicherheit unserer Landsleute zu gewährleisten.“ Dieses „Verbrechen ist abscheulich“, prangerte er an, „es liegt an uns Beamten, nicht in Fatalismus zu verfallen, sondern das juristische Arsenal zu entwickeln, um die Franzosen zu schützen“, fügte er hinzu.

Angesichts der „Tragödie“, die die Ermordung der Studentin darstelle, erklärte Justizminister Migaud, dass er nun „versuchen müsse, zu arbeiten […], um zu sehen, ob die Gesetzgebung adäquat ist, um solche Situationen und Unheil dieser Art zu vermeiden.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach von „Emotionen der gesamten Nation“ nach der Ermordung der Studentin. Er bezeichnete dies als „abscheuliches und grausames Verbrechen“. „Wir müssen die Franzosen jeden Tag besser schützen, es tun, es tun und weniger darüber reden“, fügte er hinzu und wiederholte damit die ersten Erklärungen seines Premierministers Michel Barnier, der versprach, „mehr zu handeln als zu reden“.

Mehrere führende Politiker sowohl der Rechten als auch der Linken stellten in diesem Fall die Justiz und Behörden infrage. Sie argumentierten, der Verdächtige hätte nicht freigelassen werden dürfen, bevor er den Passierschein erhalten hatte, der seine Ausweisung nach Marokko ermöglichte.

Richterliche Laxheit



Am 26. September legten republikanische Abgeordnete einen Gesetzentwurf vor, der die Haftdauer „gefährlicher illegaler Einwanderer“ deutlich verlängern soll. Sie wollen auch die Rolle der Richter einschränken, die jeder Verlängerung einer Haft bestätigen müssen. Die „Begründungspflichten bis zu 90 Tagen“ sollten gestrichen werden.

Der Chef des Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, prangerte eine „unverantwortliche Justiz“ an und fügte hinzu, dass es auch der Staat sei, der versagt habe:

Wie viele Tragödien sind nötig, damit unsere politischen Führer erkennen, was heute im Land geschieht?“

„Justizlaxheit hat dramatische Folgen für die Unsicherheit“, ergänzte er und nannte als Stichtag für eine Kurskorrektur den 31. Oktober. An diesem Tag soll in der Nationalversammlung ein Gesetzesvorschlag des RN diskutiert werden, der die konsequente Ausweisung erwachsener Ausländer vorsieht, die rechtskräftig wegen eines Verbrechens oder Vergehens „mit einer Strafe von mindestens drei Jahre Haft“ verurteilt wurden.

Auch die politische Linke prangert ein Versagen im Strafjustizsystem an. „Wenn wir jemanden in Haft haben, bei dem es sich um eine Person handelt, von der wir annehmen können, dass sie eine Bedrohung für die französische Gesellschaft darstellt, sollten wir sie nicht freilassen, bevor wir überhaupt die Gewissheit haben, dass er abgeschoben werden kann“, urteilte der Chef der Sozialisten, Olivier Faure.

Fabien Roussel, Vorsitzende der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF), urteilte:

Philippine hätten niemals sterben dürfen. Das Gesetz existiert und wird nicht durchgesetzt. Ein Vergewaltiger ist ein Krimineller. Er hätte überwacht werden sollen. Es wurde nicht gemacht. Er hätte ausgewiesen werden sollen. Es wurde nicht gemacht. Der Staat versagt.“

Feministische Vereinigungen und linke gewählte Funktionäre riefen nach der Ermordung der jungen Studentin dazu auf, „über dieses Verbrechen durch das Prisma des Femizids und nicht der Einwanderung nachzudenken“. „Frauenfeindlichkeit tötet. Verstehen wir die Debatte nicht falsch“, reagierte der Nationale Verband der Informationszentren für die Rechte von Frauen und Familien (CIDFF) auf X.

Dasselbe Echo fand auch in den Reihen der Partei La France insoumise (LFI) statt. Die Abgeordnete Sarah Legrain war der Ansicht, dass das durch den Tod aufgeworfene Thema vor allem „der Kampf gegen Vergewaltigung und Femizid“ sei.

Plakate wurden abgerissen und Schweigeminuten unterbrochen

Nach der Festnahme des Verdächtigen, dessen Gefährlichkeit von den Gerichten anerkannt wurde, hingen an vielen Hochschulen in Frankreich Plakate mit dem Bild der Studentin, auf dem stand: „Gerechtigkeit für Philippine, eine Studentin, die wegen nicht erfolgter Abschiebung hingerichtet wurde“.

An der Hochschule für Politikwissenschaft Sciences Po Lyon wurden diese Plakate abgerissen, obwohl sie sich in einem Raum für freie Meinungsäußerung befanden. Laut Yvenn Le Coz, nationaler Delegierter der UNI-Studentenvereinigung, wurden diese Attacke von Mitgliedern der UNEF (Nationale Studentenvereinigung Frankreichs) begangen. Die beiden politisch gegensätzlichen Studentenverbindungen sind an diese Art von Umgang an Universitäten gewöhnt.

Am 26. September enthüllte die UNI auf X Bilder dieser Plakatabrisse, die am selben Tag auf dem Campus der Universität Grenoble begangen wurden, als Aktivisten sie gerade angebracht hatten.

In Vienne, im Departement Isère, organisierte die 23-jährige Abgeordnete Hanane Mansouri am Tag nach der Beerdigung der jungen Studentin vor dem Gerichtsgebäude in der Stadt eine „Hommage an Philippine“. Während der Schweigeminute kamen etwa dreißig Gegendemonstranten ein paar Meter von ihnen entfernt und skandierten „Siamo Tutti Antifascisti“, ein Lied, das regelmäßig von Antifa-Aktivisten verwendet wird.

Einwanderungspakt vom Verfassungsrat kassiert



Der im Januar 2024 verabschiedete Einwanderungspakt sollte die juristischen Möglichkeiten für Abschiebungen erweitern und die Abschreckung gegen illegale Einwanderung nach Frankreich erhöhen.

Doch der Verfassungsrat zensierte alle restriktivsten Bestimmungen, obwohl sie von beiden Kammern beschlossen wurden, und verursachte dann im April einen Rückschlag, indem er das gemeinsame Initiativreferendum für ungültig erklärte, das die Rechte zur Konsultation der Franzosen einleiten wollte.

Der Chef der Republikaner, Éric Ciotti, reagierte daraufhin mit der Einschätzung, dass „den Franzosen verboten ist, über die Einwanderung von Emmanuel Macron zu sprechen“. Er ergänzte, meinte, dass eine „kleine Kaste die Demokratie beschlagnahmt“ habe.

Der Artikel ist im Original in der französischen Epoch Times erschienen und wurde hier in einer gekürzten Fassung wiedergegeben.