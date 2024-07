„Der Präsident bleibt im Rennen“ – Demokratische Gouverneure stellen sich hinter Biden

Gouverneure der Demokratischen Partei trafen sich am Mittwoch, 3. Juli, mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus, und haben nach einer Diskussion über die Führung der Demokratischen Partei ihre Unterstützung ausgesprochen.

„Die Gouverneure stehen hinter ihm“, sagte Tim Walz, Gouverneur von Minnesota und Vorsitzender der Vereinigung der demokratischen Gouverneure, nach dem Treffen vor Journalisten im Weißen Haus.

„Ein Kurs in Richtung Sieg im November ist die oberste Priorität, und das ist die oberste Priorität des Präsidenten“, sagte er und fügte hinzu, dass das Gespräch mit Präsident Biden „ehrlich“ gewesen sei.

Einige Gouverneure waren persönlich anwesend, andere nahmen virtuell an dem Treffen teil. Unter anderem waren der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der Gouverneur von Maryland, Wes Moore, und die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, ins Weiße Haus gereist.

Auch Vizepräsidentin Kamala Harris war anwesend.

Das Treffen fand statt, nachdem eine Reihe von demokratischen Politikern, Nachrichtenorganisationen und Experten Präsident Biden nach seiner Debatte mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in der vergangenen Woche aufgefordert hatten, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat anzutreten.

„Joe Biden ist unser Kandidat“

Newsom und Whitmer, die in den Medien häufig als mögliche Nachfolger Bidens genannt werden, brachten ihre Unterstützung für den Präsidenten zum Ausdruck.

„Ich habe heute Abend drei Worte vom Präsidenten gehört – er ist voll dabei. Und das bin ich auch. Joe Biden hat uns den Rücken gestärkt. Jetzt ist es an der Zeit, ihm den Rücken zu stärken“, schrieb Newsom nach dem Treffen auf X.

„Joe Biden ist unser Kandidat. Er wird gewinnen und ich unterstütze ihn“, sagte Whitmer.

Unterdessen machte Biden am Mittwoch in einer Wahlkampf-E-Mail an seine Anhänger deutlich, dass er im Rennen bleiben will.

Die E-Mail gibt wieder, was der Präsident Berichten zufolge seinen Wahlkampfhelfern in einem internen Telefongespräch am selben Tag gesagt hatte.

„Lassen Sie es mich so klar und einfach sagen, wie ich kann: Ich kandidiere“, schrieb Präsident Biden in der E-Mail.

„Ich bin der Kandidat der Demokratischen Partei. Niemand drängt mich heraus. Ich werde nicht aufgeben, ich werde bis zum Ende im Rennen bleiben und WIR werden diese Wahl gewinnen“.

Biden widersetzt sich dem Druck

Es war die erste E-Mail, die der Präsident seit der Debatte vom 27. Juni an seine Unterstützer schickte und in der er erklärte, dass er sich dem Druck nicht beugen werde. Die E-Mail war Teil einer Kampagne, die darauf abzielte, mehr Geld zu sammeln, vordergründig von Spendern an der Basis.

Auf die Frage, ob Biden einen Rücktritt in Erwägung ziehe, antwortete die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Mittwoch: „Auf keinen Fall“.

„Der Präsident ist sich völlig sicher und bleibt im Rennen. Das ist das Versprechen des Präsidenten“, sagte Jean-Pierre.

Um auf die Bedenken einzugehen, die nach der Debatte aufkamen, sagte Jean-Pierre, der Präsident habe diese Woche auch mit dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und dem Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, sowie mit dem Abgeordneten Jim Clyburn, der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Senator Chris Coons gesprochen.

Biden wird am Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Wisconsin reisen und dort ein Interview mit George Stephanopoulos von „ABC News“ geben.

Nächste Woche wird er Gastgeber des NATO-Gipfels in Washington sein. Der diesjährige Gipfel findet vor dem Hintergrund zunehmender Aggressionen Russlands und Chinas statt. Er ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil er das 75-jährige Bestehen des Bündnisses markiert.

Wie das Weiße Haus mitteilte, will Biden während des Gipfels eine Pressekonferenz abhalten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Democrat Governors Rally Behind Biden After White House Meeting“. (deutsche Bearbeitung cw)