Deutschland mit Botschafter bei Trumps Amtseinführung vertreten

Deutschlands Botschafter in Washington wird die Bundesrepublik bei der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vertreten. Wie protokollarisch üblich sei der deutsche Botschafter in Washington, Andreas Michaelis, als offizieller Vertreter Deutschlands zur Amtseinführung eingeladen worden, zitierte der „Tagesspiegel“ am Freitag das Auswärtige Amt. Die deutsche Botschaft in Washington bestätigte dies der Zeitung demnach.

„Die Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten ist ein wichtiger Moment“, sagte Michaelis dem „Tagesspiegel“. „An diesem Tag wird für uns besonders deutlich, wie wichtig die Fortsetzung einer engen und guten Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland ist.“

Trump wird am 20. Januar als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt. (afp)