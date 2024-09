Deutschland unterstützt Wiederaufbau der Ukraine mit zusätzlichen 170 Millionen Euro

Deutschland will die Wiederherstellung der ukrainischen Energieinfrastruktur mit zusätzlichen 170 Millionen Euro unterstützen. Russlands Angriffskrieg habe den ukrainischen Städten und der Infrastruktur enormen Schaden zugefügt, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am späten Mittwochabend nach einem Treffen der Mitglieder des sogenannten Ukraine-Compact am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Daher werde das Geld kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Das Ukraine-Compact besteht aus beim NATO-Gipfel im Juli formulierte Sicherheitszusagen für die Ukraine, die von mehr als 20 Staaten und der EU unterzeichnet wurden.

Bei dem Treffen sei eine gemeinsame Erklärung der G7-Staaten sowie weiterer Compact-Mitglieder zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und des Wiederaufbaus der Ukraine beschlossen worden, hieß es weiter. Darin werde der Wille bekräftigt, „militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe sowie Unterstützung beim Wiederaufbau zu leisten“.

Die G7-Partner bekannten sich laut Regierungssprecher Hebestreit erneut zu ihren Zusagen, Kiew bis Ende des Jahres zusätzliche Mittel in Höhe von rund 50 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen.

Selenskyj hält sich zu einem mehrtägigen Besuch in den USA auf, um bei den westlichen Verbündeten für weitere Unterstützung für sein Land zu werben. Selenskyj will Biden seinen sogenannten Siegesplan vorlegen, der einen Weg zur Beendigung des Ukraine-Krieges aufzeigen soll.

Biden: Internationales Ukraine-Treffen in Deutschland

US-Präsident Joe Biden lädt zu einem hochrangigen Ukraine-Treffen im Oktober in Deutschland ein. Dabei sollen die Bemühungen von mehr als 50 Ländern koordiniert werden, die die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression unterstützten, teilte das Weiße Haus mit.

Biden hat der Ukraine ebenso eine Ausweitung der US-Unterstützung zugesagt, darunter fast acht Milliarden Dollar (rund sieben Milliarden Euro) an Militärhilfen sowie neue Munition für Waffen mit großer Reichweite.

Die USA ergriffen „eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen“, „um der Ukraine dabei zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen“, erklärte Biden am Donnerstag mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Für den Abend ist ein Treffen von Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington geplant. (afp/red)