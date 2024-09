Direktor eines US-Thinktanks soll ausgeliefert und wegen Agententätigkeit für China angeklagt werden

Der Leiter eines US-Thinktanks, der im vergangenen Jahr als chinesischer Agent angeklagt worden und nach seiner Freilassung gegen Kaution geflohen war, ist erneut verhaftet worden.

Gal Luft, amerikanischer und israelischer Staatsbürger und Co-Direktor des in Washington ansässigen Institute for the Analysis of Global Security, soll in den kommenden Wochen oder Monaten ausgeliefert werden, wie das US-Justizministerium am 9. September in einem Gerichtsdokument mitteilte. Wann und wo er erneut verhaftet wurde, wurde nicht bekannt gegeben.

Luft war erstmals am 17. Februar 2023 in Zypern festgenommen worden und nach seiner Freilassung gegen Kaution geflohen. Einen Tag später erklärte er auf X, dass die Anklagen gegen ihn „politisch motiviert“ seien.

Waffengeschäfte

Das Justizministerium veröffentlichte im Juli 2023 eine acht Punkte umfassende Anklage gegen Luft. Die Anklagepunkte umfassen illegalen Waffenhandel, Falschaussagen gegenüber Bundesbeamten, vorsätzliche Nichtregistrierung nach dem Gesetz über die Registrierung ausländischer Agenten und Umgehung von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Handel mit iranischem Öl.

Luft soll mit dem Leiter der in Hongkong ansässigen Nichtregierungsorganisation China Energy Fund Committee (CEFC), die mit dem staatlichen chinesischen Öl- und Gasunternehmen CEFC China Energy verbunden war, einen Vertrag über 350.000 US-Dollar pro Jahr abgeschlossen haben. CEFC China Energy wurde inzwischen aufgelöst, nachdem es im Jahr 2020 Insolvenz angemeldet hatte.

Im Jahr 2016 soll Luft eingewilligt haben, einen ehemaligen hochrangigen US-Beamten, der Berater des neu gewählten Präsidenten Donald Trump war, heimlich anzuwerben und zu bezahlen, um bestimmte politische Maßnahmen gegenüber China öffentlich zu unterstützen. Er soll auch versucht haben, illegale Waffenverkäufe chinesischer Unternehmen an Libyen, Kenia und die Vereinigten Arabischen Emirate zu vermitteln.

Ölgeschäfte

Außerdem wird Luft beschuldigt, Geschäfte mit iranischem Öl vermittelt zu haben, wobei er einen Mitarbeiter angewiesen haben soll, das Öl als „brasilianisch“ zu deklarieren.

Laut einem Bericht des Congressional Research Service über die iranischen Ölexporte, die im ersten Quartal dieses Jahres einen Rekord erreichten, ging „fast das gesamte“ Exportvolumen nach China.

„Chinas steigende Importe iranischen Öls könnten darauf hindeuten, dass chinesische Käufer zu dem Schluss gekommen sind, dass die wirtschaftlichen Vorteile des Kaufs iranischen Öls die Risiken möglicher US-Sanktionen überwiegen“, so der Bericht.

Im Februar gab das DOJ einen Fall bekannt, bei dem es um den Verkauf von iranischem Öl an „staatlich verbundene Käufer in China“ ging.

Sobald Luft ausgeliefert wird, muss er sich vor einem Gericht in New York zu den Vorwürfen äußern.

Ähnliche Fälle

Das Justizministerium hat in letzter Zeit mehrere Fälle gegen mutmaßliche chinesische Agenten vorgebracht. Die ehemalige stellvertretende Stabschefin der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul wurde am 3. September dieses Jahres angeklagt und verhaftet. Geheimdienstexperten erklärten, der Fall habe Sicherheitslücken auf der Ebene der US-Bundesstaaten offenbart.

Im August kündigte das Justizministerium Anklage gegen zwei chinesischstämmige Amerikaner an, die als Spione für Chinas wichtigsten Geheimdienst, das Ministerium für Staatssicherheit (MSS), gearbeitet haben sollen. Unter dem Deckmantel von prodemokratischen Aktivisten sollen die beiden Angeklagten Informationen über chinesische Dissidenten in den USA gesammelt und diese mit MSS-Agenten geteilt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Epoch Times hat das Institute for the Analysis of Global Security um eine Stellungnahme gebeten, bisher aber keine Antwort erhalten.