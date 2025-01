Drei Verletzte bei Messerangriff in Tel Aviv – Täter getötet

Bei einer Messerattacke in Tel Aviv sind am Dienstag nach Angaben von Rettungskräften drei Menschen verletzt worden. Der Angreifer sei getötet worden, erklärte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom. Eine Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sah die Leiche eines Mannes am Tatort.

Magen David Adom bezeichnete den Angreifer als „Terroristen“. Die israelische Polizei äußerte sich zunächst nicht zum Hintergrund der Tat.

Ein Krankenhaus in Tel Aviv teilte mit, es seien drei Menschen mit Stichwunden eingeliefert worden. Einer von ihnen sei am Hals schwer verletzt worden. Die beiden anderen Patienten hätten leichte Verletzungen erlitten.

Der Vorfall ereignete sich zwei Tage nach Inkrafttreten einer Waffenruhe im seit 15 Monaten andauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. (afp/red)