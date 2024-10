Drittes großes Medium legt sich nicht fest: „USA Today“ bleibt ohne Wahlempfehlung zur Präsidentenwahl

Eine Woche vor dem großen Wahlabend in den USA am 5. November hat ein weiteres großes US-Medium auf eine Wahlempfehlung zur Präsidentschaftswahl verzichtet. Nach der „Washington Post“ und der „Los Angeles Times“ hat nun auch „USA Today“ bekannt gegeben, sich in dieser Frage nicht festzulegen. In den USA ist es nicht unüblich, dass Medien im Vorfeld von Wahlen Wahlempfehlungen aussprechen. Alle drei Formate hatten 2020 zur Wahl von Joe Biden aufgerufen.

Die Zeitung „USA Today“ gehört wie hunderte weitere Publikationen zum Medienkonzern Gannett. Das Blatt hatte seit seiner Gründung im Jahr 1982 stets Wahlempfehlungen zur Präsidentschaftswahl abgegeben. Im Jahr 2016 sprach es sich gegen Donald Trump aus, machte aber auch „ernsthafte Bedenken“ bezüglich der Eignung Hillary Clintons für das Amt des Oberbefehlshabers geltend.

Gegenüber der englischsprachigen Epoch Times erklärte die Sprecherin von „USA Today“, Lark-Marie Anton, es werde künftig keine Empfehlungen mehr auf nationaler Ebene geben. Man wolle sich auf das Vermitteln von Fakten fokussieren, damit die Leser sich ihre eigene Meinung im Vorfeld ihrer Wahlentscheidung bilden könnten.

Auch die mehr als 200 weiteren Titel des Konzerns – von der „Arizona Republic“ bis zur „Detroit Free Press“ – werde es weder für die Präsidentenwahl noch für den Kongress Empfehlungen geben. Herausgeber von Medien, die zum Netzwerk von „USA Today“ gehören, seien jedoch frei, Wahl- oder Abstimmungsempfehlungen auf Ebene der Bundesstaaten oder Kommunen zu äußern. Anton äußerte sich auch zu den Gründen für den Schritt:

„Wir glauben, dass sich die Zukunft Amerikas auf lokaler Ebene entscheidet – mit jedem Rennen aufs Neue.“

Bereits zuvor hatten die Eigentümer der „L.A. Times“ und der „Washington Post“, Patrick Soon-Shiong und Jeff Bezos, einen Verzicht auf Wahlempfehlungen durchgesetzt. Soon-Shiong schlug der Redaktion stattdessen vor, eine Faktenanalyse zu den jeweiligen Schwerpunkten von Kamala Harris und Donald Trump zu erarbeiten. Diese solle den Lesern zur Orientierung dienen.

Dabei sollten positive und negative Aspekte bei beiden Kandidaten zur Sprache kommen, so der „L.A. Times“-Chef:

„Diese klaren und unparteiischen Informationen, Seite an Seite, könnten unseren Lesern helfen, zu entscheiden, wer des Präsidentenamtes für die nächsten vier Jahre würdig wäre.“

So many comments about the @latimes Editorial Board not providing a Presidential endorsement this year. Let me clarify how this decision came about.

The Editorial Board was provided the opportunity to draft a factual analysis of all the POSITIVE AND NEGATIVE policies by EACH…

— Dr. Pat Soon-Shiong (@DrPatSoonShiong) October 23, 2024