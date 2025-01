Drohnen südlich von Moskau: Ukraine greift russische Öl-Raffinerie und Elektronikwerke an

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Zielen in Russland angegriffen, insbesondere eine Öl-Raffinerie und Elektronikwerk.

Der ukrainische Generalstab gab am Freitag bekannt, Drohnen hätten „eine der größten Öl-Raffinerien Russlands“ in der Region Rjasan südlich von Moskau angegriffen. Auch ein Wärmekraftwerk in derselben Region sei angegriffen worden.

Darüber hinaus teilte der ukrainische Generalstab in derselben Erklärung in Online-Diensten mit, dass eine beschädigte Fabrik für Mikroelektronik in der westrussischen Region Brjansk liege.

Russische Staatsmedien hatten zuvor berichtet, dass die Anlage ihren Betrieb unterbrechen musste, nachdem sechs Drohnen die Produktions- und Lagerstätten der Fabrik angegriffen hätten.

Feuer ausgebrochen, niemand verletzt

Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, bestätigte, dass ein Feuer in einem „Unternehmen“ ausgebrochen sei, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Demnach wurde der Brand durch herabfallende Drohnenteile ausgelöst, verletzt wurde niemand.

Die russischen Behörden hatten zuvor erklärt, einen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau abgewehrt zu haben. Das Verteidigungsministerium teilte mit, seine Luftabwehr habe 121 ukrainische Drohnen über Moskau, der Krim und der Region Brjansk abgefangen.

Die ukrainische Armee hob hervor, dass die „systematische und gezielte Zerstörung von Anlagen, die die russische Besatzungsarmee beliefern“, so lange weitergehen werde, bis der russische Angriff auf die Ukraine komplett beendet sei.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump versuchen Kiew und Moskau ihre Position für mögliche Verhandlungen im Ukraine-Krieg zu stärken.

Trump hatte angekündigt, den Konflikt unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus beenden zu wollen. In der Ukraine war zunächst befürchtet worden, dass das Land unter Zurückhaltung von Hilfen zu Zugeständnissen an Russland gezwungen werden könnte. (afp/red)