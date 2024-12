Drohnen über den USA: Trump fordert Abschuss – zeitweise Stewart-Flughafen in New York gesperrt

Mysteriöse Drohnen sorgen im Nordosten der USA zunehmend für Beunruhigung. Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, bat am Samstag die Regierung von US-Präsident Joe Biden um Hilfe.

Sie forderte ein Gesetz, um unbemannte Luftfahrzeuge effektiver abwehren zu können und der US-Luftfahrtbehörde FAA mehr Befugnisse zu geben. Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert mittlerweile sogar einen Abschuss der Drohnen.

Gouverneurin: „Das geht zu weit“

Schon seit Wochen berichten Menschen in New York und im benachbarten New Jersey von Drohnen am Himmel über der US-Ostküste. „Das geht zu weit“, beschwerte sich Hochul am Samstag. „Drohnenaktivitäten im Luftraum“ über New York hätten am Freitagabend zu einer einstündigen Sperrung der Start- und Landebahnen des Stewart-Flughafens geführt.

Die New Yorker Hafenbehörde, die den Regionalflughafen betreibt, bestätigte die vorübergehende Sperrung. Der Grund dafür war demnach ein Bericht der FAA „über eine Drohnensichtung am Flughafen“.

Behörden geben keine Angeben zur Herkunft der Drohnen

Aufnahmen der Flugobjekte mit blinkenden Lichtern und Rotoren zirkulieren schon seit Tagen im Internet, zu ihrer Herkunft haben die US-Behörden bisher aber keine Angaben gemacht.

Am Donnerstag versicherte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, es gebe „keine Hinweise“ auf eine Bedrohung. Es könne sich bei den Flugobjekten auch um bemannte Luftfahrzeuge handeln – wie etwa legal betriebene Kleinflugzeuge oder Hubschrauber.

Einige Politiker wie der republikanische Kongressabgeordnete Chris Smith aus New Jersey halten dagegen eine Bedrohung durch Staaten wie Russland oder China für möglich. Beweise dafür legten sie allerdings nicht vor.

Am Freitag schaltete sich auch Trump in die Diskussionen ein: „Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann das wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht“, schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. „Informieren Sie die Öffentlichkeit, und zwar sofort. Sonst schießt sie ab“, forderte der Republikaner.

US-Regierung und Bundespolizei setzen auf Flugzeuge

Die US-Regierung und die Bundespolizei versuchen angesichts zahlreicher mutmaßlicher Drohnensichtungen an der Ostküste der USA, erneut die Bevölkerung zu beschwichtigen. Aktuell gebe es weiterhin keine Beweise dafür, dass eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit bestehe, sagte ein hochrangiger Vertreter des Heimatschutzministeriums.

Wir sind zuversichtlich, dass es sich bei vielen der gemeldeten Drohnensichtungen in Wirklichkeit um bemannte Flugzeuge handelt, die fälschlicherweise als Drohnen identifiziert wurden.“

Man wolle die Hinweise nicht als „nicht glaubwürdig“ abtun, so der Regierungsvertreter weiter. Aber das Ausmaß der tatsächlichen Drohnenaktivitäten sei „wahrscheinlich geringer“ als das, was berichtet werde.

Der Bundespolizei FBI zufolge sind mittlerweile rund 5.000 Hinweise eingegangen. Davon hätten sich rund 100 als relevant erwiesen, sagte ein hochrangiger FBI-Vertreter.

Zuerst waren die Drohnen in New Jersey

Die meisten mutmaßlichen Drohnensichtungen stammten außerdem vom Boden. Es gebe nur „sehr, sehr wenige“ Berichte über Drohnen von Piloten aus der Luft. Viele gemeldete Sichtungen seien außerdem in der Nähe großer Flughäfen zu verorten.

Seit Tagen gibt es Berichte und Diskussionen über mögliche Drohnen am Himmel der US-Ostküste. Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen demnach bereits im November über dem Nachbarbundesstaat New Jersey, als ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde.

In der Folge wurden immer mehr Fälle bekannt. Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. Die Theorien im Netz reichen von Spionage über geheime Militärübungen bis hin zu außerirdischem Leben. (afp/dpa/red)