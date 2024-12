Drohnen, UFOs oder Verkehrsflugzeuge ? – Weißes Haus beschwichtigt

Nach der Sichtung von Dutzenden Drohnen über dem amerikanischen Bundesstaat New Jersey, versucht das Weiße Haus nun die Bedenken zu zerstreuen und zu relativieren. „Wir haben derzeit keine Beweise dafür, dass die gemeldeten Drohnensichtungen eine Bedrohung für die nationale oder öffentliche Sicherheit darstellen oder einen Bezug zum Ausland haben“, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, während einer Pressekonferenz.

Bislang habe sich keine der gemeldeten Sichtungen bestätigt: „Im Gegenteil, die Überprüfung des verfügbaren Bildmaterials hat ergeben, dass es sich bei vielen der gemeldeten Sichtungen um bemannte Flugzeuge handelt, die rechtmäßig betrieben werden“, versicherte Kirby.

Aus seiner Sicht zeigten die Sichtungen aber auch Lücken in der Gefahrenabwehr. Er forderte den Kongress daher auf, ein Gesetz zu verabschieden, das „die bestehenden Befugnisse zur Drohnenabwehr erweitert und ausbaut“. So könne die Regierung potenzielle Bedrohungen für Flughäfen oder andere kritische Infrastrukturen reduzieren.

Wie Epoch Times berichtete, meldeten Bürger aus New Jersey erstmals am 13. November in den Bezirken Morris und Hunterdon die Flugobjekte. Inzwischen wurden sie in mehr als einem Dutzend Regionen des Bundesstaates gesichtet.

Kirby sagte, dass das Heimatschutzministerium und das FBI dabei seien, den Ursprung der Flugobjekte zu ermitteln. Die Küstenwache sei ebenfalls beteiligt, habe jedoch keine Hinweise auf eine ausländische Beteiligung gefunden. Kirby betonte zudem, dass sich keine der gemeldeten Drohnen in einem gesperrten Luftraum befand. Zunächst gab es Grund zur Besorgnis, weil einige Flugobjekte in der Nähe des Picatinny Arsenals, einer militärischen Forschungs- und Produktionseinrichtung der USA, sowie in der Nähe des Golfplatzes des designierten Präsidenten Donald Trump in Bedminster auftauchten.

Augenzeugen hatten berichtet, dass die Drohnen etwa so groß wie SUV’s und oft in Gruppen unterwegs waren. Gegenüber Journalisten sprach New Jerseys Gouverneur Phil Murphy im Zusammenhang mit den Drohnen von einer offenbar „sehr ausgeklügelten“ Technologie „In dem Moment, in dem man sie zu Gesicht bekommt, schalten sie ab“, sagte er.

In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Videos, die das mutmaßliche Phänomen dokumentieren.

